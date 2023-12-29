ENA Venture Capital’den V-Risetech’e yatırım

Türkiye girişimcilik ekosistemine yönelik yatırımlar sürüyor. Kısa bir süre önce Hollanda’da kurulan ve ilk yatırımını tamamlayan ENA Venture Capital, ikinci yatırımını üretken yapay zeka teknolojileri geliştiren V-Risetech’e yaptı. 60 milyon TL değerlemeyle gerçekleştirilen yatırım turunda V-Risetech, yatırım sermayesi şirketi ENA Venture Capital’den 600 bin TL yatırım aldı.

“İleri teknoloji, sonsuz yaratıcılık” mottosuyla faaliyet gösteren ve kendisini yapay zeka modüllerinin ve insan üretkenliğinin kesişim kümesi olarak tanımlayan V-Risetech, üç boyutlu hiper gerçekçi yapay zeka video oluşturma platformu olarak, kullanıcılarına üretken yapay zekanın gücüyle özgün sentetik içerikler üretme olanağı sunuyor.

Kodsuz sentetik medya üretimi platformu V-Risetech’e yaptıkları yatırıma ilişkin değerlendirmelerini paylaşan ENA VC Yönetici Ortağı Şefik Serdar, “ENA Venture Capital; bulut bilişim, yapay zeka, makine öğrenmesi, blokzinciri ve siber güvenlik alanlarındaki girişimlere odaklanma hedefiyle kısa bir süre önce Hollanda’da kuruldu. İlk yatırımımızın ardından ara vermeden, ikinci yatırımımızı da, 60 milyon TL değerleme üzerinden 600 bin TL olmak üzere, üretken yapay zeka alanında çığır açma potansiyeli taşıyan V-Risetech’e yaptık.” dedi.

İlk yatırımını blokzinciri girişimine yapmıştı

ENA VC, geçtiğimiz haftalarda ilk yatırımını, blokzinciri tabanlı sadakat teknolojileri geliştiren Utilify'a yaptığını duyurmuştu. Markaların blokzinciri ve NFT olanaklarını kullanarak kod gerektirmeyen sadakat programları oluşturmalarına yarayan bir hizmet olarak yazılım girişimi olan Utilify’ın ardından, üretken yapay zeka girişimi V-Risetech’e yaptıkları yatırımın, geleceğin teknoloji altyapısını oluşturmak için çalışan iş fikirlerine yatırım yapma misyonlarıyla uyum sağladığını belirten Serdar, “V-Risetech ile üretken yapay zeka teknolojisine yönelen ikinci yatırımımız, ENA VC olarak ileri teknolojiye duyduğumuz inancın bir göstergesi. V-Risetech ile çıktığımız bu teknoloji yolculuğu bizi heyecanlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

“Stratejik rehberlik sunmayı amaçlıyoruz”

Dünyayı değiştirme hedefiyle yeni nesil ileri teknolojiler inşa eden kuruluşlara odaklandıklarını vurgulayan Serdar, şöyle konuştu: “Küresel şirketlerde uzun yıllar deneyim kazanmış bir ekip tarafından kurulan ENA Venture Capital olarak, portföyümüzdeki girişimlere yalnızca sermaye değil, entelektüel bilgi birikimi ve pazar deneyimimizi de aktaracağız. Hedefimiz, dünyayı değiştirme vizyonu olan kuruculara finansmanın yanı sıra rehberlik ve destek de sunarak, girişimlerimizin büyüme hedeflerine en hızlı şekilde ulaşmasına yardımcı olmak. Sahip olduğumuz müşteri ağını, pazarlama, satış ve operasyonel süreçlerdeki tecrübemizi portföy girişimlerimize açarak, rekabet avantajı sağlayacak stratejik adımların belirlenmesinden müşteri tabanını genişletmeye kadar, her aşamada girişimlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyacağız.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.