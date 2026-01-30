Holart Mimarlık, verimlilik odaklı büyüyecek

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

2021 yılında kurulan Holart Mimarlık, mimarlık, inşaat, iç mekân tasarımı, uygulama ve üretim alanlarında sunduğu kapsamlı hizmetlerle sektörde konumlanıyor. Şirketin kurucusu Mimar Refik Buğrahan Er, Holart Mimarlık’ın ruhsatlandırma projeleri, kurumsal iç mekân tasarımı ve uygulamaları, mimari danışmanlık hizmetleri, ofis ve ticari alan projeleri, anahtar teslim uygulamalar ile özel üretim mobilya çözümlerini içeren geniş bir hizmet yelpazesi sunduğunu belirtiyor.

Sahabiye Özal Plaza’da konumlanan ofisi ve uygulama ekibiyle faaliyetlerini sürdüren şirket, proje ve üretim süreçlerinde kalite, sürdürülebilirlik ve fonksiyonelliği temel öncelikleri arasında barındırıyor.

Verimlilik odaklı proje modeli

Holart Mimarlık’ın Ar-Ge ve verimlilik çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Refik Buğrahan Er, “Maliyet optimizasyonu, kaynakların etkin kullanımı ve uygulama süreçlerinde zaman tasarrufu sağlama ekseninde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle kurumsal iç mekân projelerinde geliştirilen verimlilik odaklı proje modeli sayesinde iş gücü ve malzeme israfını azaltırken, kalite standartlarını da korumuş oluyoruz. Bu yaklaşımla, proje bazlı maliyetleri düşürüyor ve teslim sürelerini de kısaltmış oluyoruz” dedi.

Bu yılın odağında kontrollü büyüme ve uzmanlaşma var

Şirketin bu yıla yönelik öncelikli hedefleri arasında verimlilik odaklı büyümeyi sürdürmek, maliyet kontrolünü güçlendirmek ve proje hacmini artırmak yer alıyor. Buğrahan Er, Holart Mimarlık olarak, kurumsal iç mekân ve ticari projelerde uzmanlaşmayı derinleştirirken, dijitalleşme ve süreç optimizasyonu ile zaman ve maliyet avantajı yaratmayı hedeflediklerini de paylaşıyor.

Melek yatırımcılarla yeni iş modeli

Yakın dönemde sermayesi olan yatırımcılarla birlikte sahada karşılığı bulunan, katma değer üreten projelere odaklanacaklarını paylaşan Er, “Toplu villa projeleri, ticari yapılar ve işletme yatırımları için fizibilite, tasarım, uygulama ve işletmeye alma süreçlerinin tek çatı altında yönetileceği bir iş modeli üzerinde çalışıyoruz. Melek yatırımcılarla kurulacak iş birlikleri sayesinde yatırımcılar için kontrollü maliyet ve öngörülebilir geri dönüş hedefliyor ve şirket tarafında ölçeklenebilir bir büyüme planlıyoruz” diye konuştu.

Entegre yaklaşım rekabet avantajı sağlıyor

Holart Mimarlık’ı sektörde farklılaştıran en önemli unsur se, tasarım, maliyet yönetimi ve uygulamayı tek merkezden yöneten entegre yaklaşımı. Şirket kurucusu Mimar Buğrahan Er, projelere yalnızca estetik açıdan değil; yatırım geri dönüşü, işletme maliyetleri ve sürdürülebilirlik perspektifiyle yaklaştıklarını da belirterek, yatırımcılar ve işletmeler için öngörülebilir bütçe, kısa teslim süresi ve uzun vadeli verimlilik sunan çözümler sunduklarını kaydetti.