Hollanda merkezli ENA Venture Capital’den Utilify’a yatırım

Tüm ekonomik ters rüzgarlara ve pazar belirsizliğine rağmen dirençli bir yıl geçiren yatırım sermayesi ekosisteminde, CB Insights verilerine göre yılın ilk üç çeyreğinde 21 bini aşkın anlaşmada, 193 milyar yatırım gerçekleştirildi. Girişim yatırımlarına ilişkin 2024 beklentileri iyimser bir hava çizerken, yatırım sermayesi şirketlerine bir yenisi eklendi. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme vizyonuyla uluslararası bir kadro tarafından kısa bir süre önce Hollanda’da kurulan ENA Venture Capital, ilk yatırımını blokzinciri tabanlı sadakat teknolojileri geliştiren girişimi Utilify’a yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan ENA Venture Capital Yönetici Ortağı Şefik Serdar, “Dünyayı değiştirme hedefiyle yeni nesil ileri teknolojileri inşa eden girişim ve iş fikirlerine odaklanmayı öngören bir yatırım felsefesiyle yola çıkan ENA VC, ilk yatırımını Türkiye’nin blokzinciri ve NFT alanında potansiyel vaat eden girişimlerinden Utilify’a yaptı.” dedi.

İlk yatırım blokzinciri odaklı şirkete

Markaların blokzinciri ve NFT olanaklarını kullanarak kod gerektirmeyen sadakat programları oluşturmalarına yarayan bir hizmet olarak yazılım girişimi olan Utilify’ın Türkiye’de blokzinciri alanında başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Serdar, “Utilify, müşterileri elde tutma maliyetinin arttığı ve kullanıcıların geleneksel sadakat programlarından farklı yaklaşımlar beklediği bir çağda, blokzinciri ve NFT teknolojilerini kullanarak müşteri etkileşimlerini dijital anılara dönüştürüyor. Utilify, Türk Hava Yolları, SONY ve Türkiye'deki bazı büyük spor kulüpleri dahil olmak üzere 150'den fazla markayla ortaklık kurdu. Utilify, ENA VC'nin geleceğin teknoloji altyapısını oluşturmak için çalışan iş fikirlerine yatırım yapma misyonuyla uyum sağlıyor.” diye konuştu.

Türkiye, Avrupa ve Körfez ülkelerini hedefliyor

Bulut bilişim, yapay zeka, makine öğrenmesi, blokzinciri ve siber güvenlik alanlarındaki girişimlere odaklanmayı hedeflediklerini dile getiren Serdar, “Farklı finansman aralıklarını kapsayan ön tohum turlarından Seri A’ya kadar uzanan bir yelpaze sunacağız. Ayrıca ortaklık kurduğumuz girişimlere yalnızca sermaye yerine, katma değer sağlayacak bilgi birikimimizi de aktaracağız. Bu sayede girişimlerin fikirlerini pazarda doğrulamalarını, pazar paylarını büyütmelerini ve doğru pazarlarda doğru kullanıcılara ulaşmalarını kolaylaştıracağız. Yatırım felsefemiz, dünyayı değiştirme hedefiyle yeni nesil ileri teknolojileri inşa eden kuruluşlara odaklanmak. Bu kuruluşları keşfetmek için de Türkiye, Avrupa ve Körfez pazarlarını önceliklendiriyoruz.” dedi.

“Dünyayı değiştirme misyonumuzu paylaşan kuruculara yatırım yapacağız”

Teknolojinin toplumun ilerlemesine yardımcı olma, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirme ve ekonomik büyümeyi destekleme konusunda kritik rol üstlendiğini vurgulayan Serdar, şunları kaydetti: “Biz dünya çapında küresel operasyonları yönetmiş, iş dünyasının farklı kademelerinde uzun yıllar çalışmış uluslararası bir ekiple yola çıktık. ENA VC, dünyayı teknolojinin gücüyle değiştirmeyi görev edinmiş kurucularla ortaklık kurmayı önceliklendiriyor. Yatırımcılarımız ve portföyümüzdeki şirketler için, sadece maddi kazançların ötesine geçen, etik ve sürdürülebilir bir refah yolculuğunu destekliyor ve bu yolculukta onlara rehberlik ediyoruz.”

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