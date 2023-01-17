HotelRunner, Seri A turunda 6,5 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turuna, şirketin ilk yatırımcılarından 212’nin yanı sıra Wix Capital, Founders Factory, Ascension Ventures, DHM ile seyahat ve teknoloji alanında kıdemli isimlerden Gerry Samuels, Melih Ödemiş, Daniel King ve Niels Gron’un oluşturduğu aynı zamanda şirketin danışma kuruluna da dahil olan bir melek yatırımcı grubu katıldı.

HotelRunner, sunduğu uçtan uca satış, operasyon ve dağıtım yönetim platformu, yapay zeka destekli ürünleri ve kontrat ağı ile resort otellerden günlük kiralık tesislere kadar uzanan geniş bir yelpazeden 193 ülkedeki binlerce tesisin bütün dijital işlemlerini tam kapsamlı bir şekilde yönetebilmelerini sağlıyor. Tüm dünyada konaklama sektörüne güç veren HotelRunner’ın günlük 35 milyondan fazla işleme ev sahipliği yapan B2B ağı sayesinde tesisler, seyahat acenteleri, ödeme sağlayıcıları ve son kullanıcı olan misafirler birbirleriyle etkileşime geçerek büyük ve dinamik bir turizm ekosisteminde faaliyet gösteriyorlar.

ABD, İngiltere ve Türkiye’den beş farklı şehirdeki ofisleri ve 100'ü aşkın ekibiyle hizmet veren HotelRunner, bahse konu olan 6,5 milyon dolarlık finansmanı çevrimdışı kalmış pazarlarda varlığını güçlendirmek, turizm teknolojileri alanında yetkin yazılım geliştiricileri, dikey ve sektörel uzmanları da bünyesinde barındıran yüksek nitelikli yetenek havuzunu genişletmek ve Türkiye’den tüm dünyaya yazılım ihraç etmesini sağlayan ileri teknoloji yatırımlarını sürdürmek için kullanacak.

HotelRunner küresel büyüme planına uygun olarak, gelecek aylarda Amerika’da kuracağı yeni ofis ve ekipleri ile konaklama sektörüne sunduğu ölçeklenebilir ve herkes için erişilebilir büyüme olanaklarını Kuzey ve Güney Amerika’da da yaygınlaştırmayı planlıyor. Geçmişte ürün ve yetenek odaklı iki şirket satın alması yapan HotelRunner, çok sayıda farklı oyuncudan oluşan ve dağınık yapıdaki seyahat teknolojisi sektörünü kendi çatısı altında birleştirme hedefiyle farklı pazarlarda yeni satın almalar yapmaya da sürdürecek.