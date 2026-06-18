Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hepsiburada, Türkiye'nin girişimci kadınlarıyla Bursa'da buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada'nın girişimci kadınları dijital ticaretin sunduğu fırsatlarla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Türkiye'nin Girişimci Kadınları Buluşuyor" programının ikinci durağı Bursa oldu. Ankara'da başlayan ve yıl boyunca farklı şehirlerde devam edecek buluşmalar kapsamında girişimci ve kendi işini kurmak isteyen kadınlar ile kadın kooperatifleriyle bir araya gelinerek e-ticaretten yapay zekâ uygulamalarına, lojistikten satış geliştirme stratejilerine kadar pek çok konuda eğitimler düzenleniyor.

Kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi ve yerel üretimin daha geniş pazarlara ulaşmasını amaçlayan buluşmanın Bursa ayağında katılımcılar; e-ticarette başarılı olmanın ipuçları, yapay zekâ destekli içerik üretimi, satış artırma yöntemleri, HepsiJET'in sunduğu lojistik ve teslimat çözümleri ile HepsiAd'in reklam çözümleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Girişimci kadınlara dijital ticaret desteği

Toplantıda eğitimlerin yanı sıra girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine sunulan destekler de paylaşıldı. Hepsiburada’da mağazası olan girişimci kadınlara 1 milyon TL ciro limitine ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indirimi, HepsiAd reklam desteği ve ücretsiz profesyonel ürün fotoğraf çekimi imkânı sunuluyor. Kadın kooperatifleri ise süresiz yüzde 1 komisyon oranı ve ücretsiz kargo avantajıyla ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırabiliyor.

“Kadın girişimcilerimizi dijital ekonominin güçlü aktörleri haline getiriyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Leman Yenigün, Hepsiburada iş birliğiyle yürütülen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları” Protokolü kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin Girişimci Kadınları Buluşuyor” etkinliğinin ikinci durağı olan Bursa’da kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Kadın girişimcilerin ekonomik kalkınmanın, istihdamın ve toplumsal refahın en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Sayın Yenigün, Bakanlık olarak kadınların girişimcilik ekosisteminde daha güçlü yer alması için çeşitli politika ve programlar yürüttüklerini ifade etti. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda hayata geçirilen çalışmaların yanı sıra Yükselen Kadınlar Programı, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı, Geleceğini

Kuran Genç Kadınlar Projesi ve kadın kooperatiflerine yönelik desteklerle kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Yardımcısı Sayın Yenigün, dijitalleşmenin girişimcilik üzerindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekerek, Bakanlık ile Hepsiburada arasında imzalanan “Türkiye’nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü” sayesinde bugüne kadar 10 bini aşkın kadın girişimcinin e-ticaret yoluyla satış yapmaya başladığını kaydetti. Protokolün 2026 yılı programı kapsamında yüz yüze e-ticaret eğitimleri düzenleneceğini, kadın kooperatiflerine danışmanlık desteği sağlanacağını ve dijital ekonomide kadınların daha güçlü yer almalarının destekleneceğini belirten Sayın Yenigün Bursa’daki buluşmanın da kadın girişimciler arasında dayanışmayı artıran, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendiren önemli bir platform olduğunu ifade etti. Kadınların e-ticaret ve yapay zekâ destekli içerik üretimi alanlarında yeni beceriler kazanarak rekabet güçlerini artıracaklarını vurgulayan Sayın Yenigün, daha fazla kadını dijital ekonomiye kazandırmak için iş birliklerini sürdüreceklerini söyledi.

“Teknoloji ve ticari kabiliyetlerimizi kadın girişimciliği için kullanıyoruz”

Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Direktörü Canan Binal Yılmaz, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımının Türkiye’nin kalkınması açısından kritik olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, teknoloji ve ticari kabiliyetlerimizi kadın girişimciliğini büyütmek için kullanıyor, onların dijital ekonominin sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanmalarına katkı sağlıyoruz. Bugün 72 binden fazla girişimci kadın ve 320’nin üzerinde kadın kooperatifine ulaşan programımız, kadınların e-ticarette seslerini duyurmaları ve yeni pazarlara erişmeleri için onlara yol arkadaşı oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttüğümüz bu buluşmalar da girişimci kadınlarla doğrudan bir araya gelmemize, e-ticarette başarı getirecek çözümleri ilk ağızdan anlatmamıza ve günümüzün yenilikçi çözümleri ile buluşturmamıza olanak tanıyor. Hepsiburada olarak kadınların sürdürülebilir başarı hikâyeleri yazarken yanlarında olmaya, 2030 yılına kadar 120 bin kadını e-ticaretle buluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”