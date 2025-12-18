Fimmer Marble, koleksiyon gücüyle doğal taşta referans marka olmayı hedefliyor

2025 yılını kurumsal kapasitesini güçlendirdiği bir dönem olarak değerlendiren Fimmer Marble, büyük ölçekli inşaat, otel ve prestijli konut projelerinde çözüm ortağı olarak yer aldığı işlerin payını artırdı. Şirket, cirosunu nitelikli projelerle dengeli şekilde büyütürken, yatırım önceliklerini koleksiyon çeşitliliği, tedarik gücü ve kalite standartlarının yükseltilmesi üzerine kurdu.

NİTELİKLİ BÜYÜME VE PROJE BAZLI İHRACATA ODAKLANDI

Fimmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Nurgül Aktan, 2026 yılı hedeflerinde doğal taş sektöründe koleksiyon gücü, proje yönetimi ve güvenilirliğiyle referans gösterilen bir marka konumuna ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Aktan, iç pazarda liderliği güçlendirmeyi, ihracatta ise proje bazlı çalışmalarda daha geniş bir coğrafyada kalıcı varlık oluşturmayı ve stratejik iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Küresel ekonomik belirsizliklerin, maliyet baskılarının ve teslim sürelerine yönelik artan beklentilerin, ihracat pazarlarında sektörün genel dengelerini etkilemeye devam ettiğini ifade eden Aktan, bu süreçte kurumsal kapasite, planlama yetkinliği ve kalite sürekliliğinin rekabet avantajı sağlayan temel unsurlar olarak öne çıktığını söyledi. İç pazarda ise artan maliyetler ve yatırım kararlarında daha temkinli ilerlediklerini belirtti.

MERMERİN KULLANILDIĞI HER ALANDA ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYI HEDEFLİYOR

Aktan, "Mermerde katma değerli üretim, doğal taşı standart bir yapı malzemesinin ötesine taşıyarak yüksek nitelikli mimari projelerin temel bileşenlerinden biri haline getiriyoruz. Bu yaklaşım, hem kalite algısını yükseltiyor hem de projelere uzun vadeli değer kazandırıyor." dedi.

Ürün gamını yeni mermer çeşitleri, farklı damar yapıları ve yüzey uygulamalarıyla sürekli geliştirdiklerini söyleyen Aktan, yakın dönemde teknik ve estetik açıdan koleksiyonu güçlendirecek yeni taşları portföyüne eklemeyi planladıklarını söyledi. Doğal taş sektöründe sürdürülebilir liderliğin yalnızca üretim kapasitesiyle değil; vizyon, güven ve süreklilikle mümkün olduğu vurgularken, mermerin kullanıldığı her alanda çözüm ortağı olma yaklaşımıyla kalıcı projelere odaklanmayı sürdürdüklerinin altını çizdi.