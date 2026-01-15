İyi İşler’de yeni dönem başlıyor: Kadın girişimcilere güçlü destek devam ediyor

Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadın emeğinin ekonomiye katılımını güçlendirmek amacıyla başlatılan İyi İşler, Türkiye’nin bu alandaki en uzun soluklu ve sürdürülebilir girişimlerinden biri olarak yeni eğitim döneminde de kadın girişimcilerin yanında olmayı sürdürüyor. 11. yılına giren program, kadın girişimcilerin sürdürülebilir işletme kapasitelerini artırmayı, rekabet güçlerini yükseltmeyi ve uzun vadeli büyümelerini desteklemeyi hedefliyor.

Girişimcilikten kurumsallaşmaya uzanan güçlü müfredat

Program kapsamında bu yıl 11 şehirden katılan 33 kadın girişimci, 9 hafta boyunca yoğun ve kapsamlı bir eğitim maratonuna katılacak. İyi İşler eğitimleri; girişimcilik temel değerlerinden strateji planlamaya, pazarlamadan dış ticarete iş dünyasının temel başlıklarını kapsayacak. Ayrıca programda; finansal okur yazarlıktan sözleşmeler hukukuna kadar farklı alanlarda kadın girişimcilerin ihtiyaç duyduğu temel konulara yer verilecek. Bu eğitimler, kadın girişimcilerin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda uluslararası tedarik zincirlerinde de yer alabilmeleri için gerekli olan kurumsal altyapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.

“Kadın emeği ile uzun vadeli ve kalıcı bir değer yaratmayı hedefliyoruz”

İyi İşler’in yeni dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı ve Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu, “Boyner Grup olarak 'İyi İş' kavramını sadece kâr etmek değil; kadın emeğini görünür kılmak, sürdürülebilirliği merkeze almak ve bir hayali sağlam bir yapıya dönüştürmek olarak tanımlıyoruz. Kendine ve birbirlerine inanan kadın girişimcilerimizle bu ekosistemi büyütürken şuna yürekten inanıyoruz; bir kadın güçlendiğinde toplum güçlenir, toplum güçlendiğinde ise gelecek değişir. Dokuz hafta sürecek bu yolculukta amacımız, cam tavanları cesaretle kırarak işletmelerimizi küresel standartlara taşıyacak kurumsal altyapıyı birlikte inşa etmek. 10 yılda 190 mezuna ulaştık. 11’inci yılda program sonunda eklenecek kadın girişimcilerimizle mezun ağımız daha da büyütecek, yarattığımız değeri daha fazla kişiye ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

“İyi işler, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturuyor”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu İyi İşler Programı’nın kadın girişimcilerin sürdürülebilir büyümesinde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Kadın girişimcilerin yalnızca iş kurmalarını değil, kurdukları işleri büyütmelerini, kurumsallaştırmalarını ve küresel pazarlara taşıyabilmelerini önemsiyoruz. İyi İşler, bu anlamda kadın girişimcilere bilgi ve deneyimin yanı sıra güçlü bir dayanışma ve iş birliği ağı sunan son derece kıymetli bir model. Boyner Grup ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz bu iş birliği sayesinde, kadın girişimcilerin pazarlara erişimlerinin arttığını ve ekonomik hayatta kalıcı bir etki yarattıklarını görmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Program kapsamında sunulan eğitimler, kadın girişimcilerin rekabet güçlerini artırırken uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturuyor. KAGİDER olarak, kadın emeğinin görünür, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşması; kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması için kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliklerini güçlendirerek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”