Kadın girişimciler İyi İşler Festivali’nde buluştu

Boyner Grup’un 2015’te başlattığı ve KAGİDER iş birliğiyle 10 yıldır devam eden 'İyi İşler' programı 2026 yılının ilk mezunlarını verdi. Kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'İyi İşler' projesinde 32 kadın iş modellerini geliştirmek üzere eğitimlerini tamamlayarak mezun olurken, 'İyi İşler' projesinden mezun olan girişimcilerin sayısı 220’ye ulaştı. Mezuniyet töreni kapsamında gerçekleşen ve geleneksel hale gelen “İyi İşler Festivali” etkinliğinde ise “İyi İşler” mezunu olan kadın girişimciler bir araya gelerek ürünlerinin tanıtım ve satışını gerçekleştirdi.

9 haftalık stratejik gelişim yolculuğu

Program kapsamında 9 hafta boyunca yoğun bir eğitim sürecinden geçen girişimciler; finansal okuryazarlıktan pazarlamaya kadar 21 farklı başlıkta uzmanlardan eğitim aldılar. Bu kapsamlı müfredatla işlerini büyütme yolunda stratejik donanım kazanan kadınlar, sertifikalarını festival kapsamında teslim aldılar.

10 yıllık kararlılık, yüzlerce başarı hikayesi

“Bugün geldiğimiz noktada, 220 kadın girişimcinin bu programdan mezun olduğunu ve kendi başarı hikâyelerini yazdığını görmek bizim için sadece bir başarı değil; aynı zamanda büyük bir sorumluluk.” diyen Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı & Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu şunları söyledi: “İyi İşler Programı hiçbir zaman yalnızca bir eğitim süreci olmadı. Bu program; bilginin, deneyimin ve dayanışmanın bir araya geldiği bir gelişim yolculuğu oldu. Çünkü bu programın en güçlü yanı, birlikte öğrenen ve birlikte büyüyen kadınların oluşturduğu o eşsiz dayanışma ağı. 10 yılı aşkın bu yolculukta bizler Boyner Grup olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında olmaya; ürünlerinizi, hikâyelerinizi ve başarılarınızı daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugün sertifikalarını alan 32 yeni mezunumuzun bu belgelerle var olan güçlerini artık daha büyük hedeflere taşıyacaklarına yürekten inanıyorum.”

Kadınların gücü, daha eşit ve güçlü bir geleceğin anahtarı

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu: “Kadınların hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü her adım, bireysel bir başarı değil; daha eşit, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir geleceğin inşası anlamına geliyor. ‘İyi İşler’ programı da tam bu noktada, kadın girişimcilerin potansiyelini açığa çıkaran ve onları sürdürülebilir başarıya taşıyan çok değerli bir yolculuk sunuyor. Bugün mezun olan 32 kadın girişimcimizin her biri; cesaretleri, emekleri ve kararlılıklarıyla kendi işlerini büyütmekle kalmayacak, başka kadınlara da ilham verecek. 11 yılda 220 kadın girişimciye ulaşmış olmak, bu yolculuğun ne kadar güçlü ve anlamlı bir etki yarattığının en somut göstergesi. İyi İşler Festivali ise bu dayanışmayı görünür kılan, kadınların birbirinden güç aldığı çok özel bir buluşma noktası. KAGİDER olarak, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü, daha görünür ve daha sürdürülebilir şekilde var olmaları için çalışmaya ve bu etkiyi birlikte büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”