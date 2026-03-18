Kadın girişimcilerden yerel üretime destek

TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarete; Kuruldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lebibe Özçağlar, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Emine Yüce, Başkan Yardımcıları Özlem Gökdemir ve Oya Eru ile Kurul Üyesi Berrin Topuz katıldı. Ziyarette kırsal kalkınma, tarımsal üretimde katma değer oluşturma, yerel ürünlerin değerlendirilmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve bölgesel üretim potansiyelinin geliştirilmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, işletmenin üretim süreçleri ile yerel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Nalbantoğlu’ndan bilgi aldı. Özellikle tarım temelli üretimin girişimcilikle buluşturulması, kırsalda kadın istihdamının artırılması ve sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesi konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca yerel üretimin markalaşması, kırsal turizm ile tarımsal üretimin entegre edilmesi ve doğal ile yöresel ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi gibi başlıklar da ele alındı. Kadın girişimcilerin üretim süreçlerinde daha aktif rol almasının bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkılar değerlendirilirken, geliştirilebilecek iş birliği alanları üzerine görüş alışverişi gerçekleştirildi.

