Ordulu kadınların satışı 5 milyon TL’yi aştı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kadınların evde ürettikleri el emeği ürünleri dükkân sorunu yaşamadan satışa sunabileceği El Emeği Çarşılarını Altınordu ve Ünye ilçelerinde hizmete açtı. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören çarşılar, kadınların üretimlerini sergileyip satış yapmalarına olanak tanırken, aynı zamanda sosyal bir buluşma alanı işlevi de görüyor.

Periyodik olarak ürünlerini sergileyen 2 binden fazla kadın, çarşılar aracılığıyla 5 milyon 122 bin TL’lik satış gerçekleştirdi. Bu gelirle birçok kadın çocuklarının eğitimine destek sağlarken, bazıları ise kazançlarını hayır işlerinde kullanıyor. Ayrıca, hobi amaçlı ürün üreten kadınlar da çarşılar sayesinde daha çok sosyalleşme imkânı buluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde kurulan El Emeği Çarşısı’nda vatandaşlar ihtiyaç duydukları çeyizlik ve hediyelik ürünleri uygun fiyatlar ile temin edebiliyor. Birbirinden farklı ürünlerin görücüye çıktığı Çarşıda, tel kırma salon takımları, etamin işleme salon takımları, dantel anglez salon takımları, iğne oyası başörtüler, kırkpare-yamalı bohça tekniği ile yatak örtüleri, çantalar, tığ işi dantel oda takımları, taş boyama, kuru kalem resim tabloları, rölyefler, şiş ve tığ işi lifler, kanaviçe seccadeler ve pike takımları ile amugurimi oyuncaklar kadınlardan herhangi bir ücret alınmadan sergileniyor ve satışa sunuluyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Altınordu ve Ünye ilçelerinde de El Emeği Çarşılarıyla kadınların sosyal hayat içerisinde daha aktif rol almalarını hedefliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kadınların üretim süreçlerine katılımının önemine dikkat çekerek, “Çalışmalarımızın merkezinde üretim yer alıyor. Kadınlarımızın el emeklerini kazanca dönüştürmelerini çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak düşünen, üreten ve rekabete hazır tüm vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.