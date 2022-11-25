“STEM alanında çalışacak 1 milyon iş gücüne ihtiyaç var”

Esra Özarfat

BURSA - BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, Türkiye’de mühendislik alanından mezun kadın oranının yüzde 15 ve STEM alanından mezun kız çocukları oranının ise çok daha düşük olduğuna dikkati çekti. Gelecek dönemde 1 milyon yeni mesleğin ortaya çıkacağını ve tüm bu mesleklerin yüzde 75’inin STEM temelli olacağının altını çizen Ülfet Öztürk, 2023 yılında Türkiye’de 1 milyon STEM alanında çalışacak iş gücüne ihtiyaç olduğunu, bu işgücünü sağlayacak havuzdaki yetkinliklerde halen yüzde 31’lik bir açık olduğunu belirtti. Öztürk, “STEM alanına destek vermek, kadın mühendis adaylarını, sektördeki kadın mühendisleri desteklemek ve bu hedefle ülkenin kalkınmasına mühendis kadınlar olarak katkıda bulunmak amacı ile dernek faaliyetlerini sürdürüyoruz” dedi. 2019 yılında 7 kadın mühendisin girişimi ile kuruldan derneğin bugün 70 üye ve 3 kurumsal üye ile yola devam ettiğini belirten Ülfet Öztürk, Kutup Yıldızım projesinin ikinci fazının başvurularının devam ettiğini, Dönüşüm Bugün projesinin devreye alınması için de çalışmaların sürdüğünü anlattı. Genç Mimozalar projesiyle mühendislik öğrencilerine mentorluk destekleri verdiklerini aktaran Öztürk, Toplum 5.0 projesiyle de 13-17 yaş aralığındaki gençlere geleceğin dünyasını anlatmak istediklerini bunun içinde 6 haftalık sürecek bir eğitim programını Nilüfer İnovasyon Merkezi, Nilüfer Atölye, Çağdaş Yaşamı Destekleme Bursa Şubesi ve Habitat Derneğiyle iş birliğiyle başlattıklarını dile getirdi.

Ülfet Öztürk’ün başkanlığını yürüttüğü derneğin yönetiminde Funda Geyimer, Demet Dengiz Oral, Ayşe Köksal, Sıla Altun, Gizem Ersezen Nar, Şehnaz Uysaltürk, Elif Kuş ve Gökçe Yurdakul İleri yer alıyor.