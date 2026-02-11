Tokat kadınları Tokat için üretecek

Tokat Belediye Başkanlığının başvuru sahibi olduğu “ Tokat Kadınları Tokat İçin Üretiyor” projesi ile kadın ve gençlerin istihdama katılımının artırılması, işsizliğin azaltılması ve gastronomi alanında nitelikli iş gücü yetiştirilmesi hedefleniyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle uygulanacak proje, üretimden pazarlamaya uzanan sürdürülebilir bir istihdam modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Tokat Belediye Başkanlığı’nın başvuru sahibi olduğu projenin sözleşme imza töreni, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında, Yöresel Lezzetler Üretim Atölyesi kurulacak. Kadın ve genç işsizlere yönelik uygulamalı gastronomi eğitimleri düzenlenecek; üretimden satış ve pazarlamaya kadar tüm süreçlerde kadınların aktif rol aldığı sürdürülebilir bir üretim ve istihdam modeli oluşturulacak.

Tokat’a özgü geleneksel lezzetler satışa sunulacak.

Atölyede; coğrafi işaretli Narince Üzüm Yaprağı kullanılarak Tokat Dolması başta olmak üzere keşkek, erişte ve bat gibi Tokat’a özgü geleneksel lezzetler, standart reçetelerle hazırlanarak dondurulmuş veya vakumlu ambalajlarla satışa sunulacak.

Yöresel Lezzetler Üretim Atölyesi; Tokat’ta istihdamın artırılmasına, yerel gastronomi değerlerinin ekonomik bir güce dönüştürülmesine ve nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Tesis, Tokat’ta ve şehir dışında faaliyet gösteren market, restoran ve otel zincirlerine ürün sunabilecek kapasitede faaliyet gösterecek.

Proje kapsamında 50 kadın ve genç işsiz, Türk Mutfağına Özgü Dolma ve Sarmalar eğitim modülünü içeren toplam 368 saatlik Türk Mutfağı kurs programına katılacak. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verilecek. Eğitim sürecinde eğitmen ve eğitim materyalleri ilgili kurum tarafından karşılanacak.

Toplam 6,5 milyon TL bütçeye sahip olan projenin 3,25 milyon TL’lik kısmı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek.