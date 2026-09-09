Projektör 2026’da liselerin girişimcilik fikirleri sahneye çıktı

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TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu (İGGK) tarafından, koordinatör odamız İstanbul Sanayi Odası’nın sarsılmaz desteği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen köklü protokol çerçevesinde genç girişimcileri desteklemek, yenilikçi iş fikirlerinin gelişimine katkı sağlamak ve Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini lise çağlarından itibaren güçlendirmek amacıyla düzenlenen Projektör 2026 Girişimcilik Programı, 5. dönem finaliyle tamamlandı.

Protokol ve iş dünyası gençlerin heyecanına ortak oldu

İTÜ ev sahipliğinde gerçekleşen törenin açılış konuşmalarını; TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Pelin Karadeniz Kış, İTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİNOVA) Müdürü Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Keleş ve İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasında İTÜ GİNOVA Müdürü Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel, finalist projelere İTÜ GİNOVA olarak destek sağlayacaklarını müjdeledi.

Törende yaptığı konuşmada lise çağlarında girişimcilik tohumları ekmenin önemine ve projenin ulaştığı boyuta dikkat çeken TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Pelin Karadeniz Kış şunları söyledi:

“Bizler, 'Bu ülkenin katma değerli üretim gücünü ve küresel rekabetçiliğini artıracaksak, bu tohumu lise çağlarında, en erken yaşta gençlerimizin kalbine ve aklına ekmeliyiz' diyerek yola çıktık. Beş yıl önce başladığımız bu yolculukta, koordinatör odamız İstanbul Sanayi Odası’nın güçlü desteğiyle bugün yüzlerce öğretmen ve öğrencimizin dahil olduğu devasa bir ekosisteme, yaşayan bir girişimcilik merkezine dönüşmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin geleceği aydınlatan birer projektör olmalarını temenni ediyoruz. Bugün ilan ettiğimiz ilk 3 takımımız para ödülü kazanırken, ilk 10’a giren tüm takımlarımız İstanbul Sanayi Odamızın ETP Prototipleme Desteği ve İstanbul Ticaret Odamızın BTM Kamp Programı gibi ödüllerle projelerini hayata geçirme süreçlerinde çok önemli bir kaldıraç etkisine sahip olacaklar. Biz gençlerimizin sadece fikir üretmesini değil, uluslararası alanda milletimizi gururlandıracak yüksek katma değerli şirketler kurmasını hedefliyoruz.”

Yüzlerce proje arasından zorlu jüri değerlendirmesi

İstanbul’un dört bir yanından gelen yenilikçi fikirler arasından titizlikle belirlenen ilk 10 takım, 3-4 Haziran tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleştirilen yoğun jüri değerlendirmeleri sonucunda dereceye girmek için yarıştı.

Girişimci adaylarının projelerini titizlikle inceleyen değerli jüri heyetinde şu isimler yer aldı:

* Bengü Türk – PMO Partners Kurucusu ve TOBB İGGK Sürdürülebilir Kalkınma ve İkiz Dönüşüm Çalışma Grubu Başkanı

* Prof. Dr. Yonca Gürol – Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

* Ufuk Kıvanç – İSO ETP Robotik Otomasyon ve Kontrol Müdürü

* Selma Bahçıvanoğlu – Simya VC Yönetici Ortağı

* Dr. Mehtap Battal – Digital Group Partners Yönetim Kurulu Başkanı

* Ömrüm Özgül – İSO ETP AI, VR & UX Kıdemli Uzmanı

* Betül Aras – İSO Teknoloji ve Dijitalleşme Şubesi Girişimcilik Uzmanı

* Pelin Grit Sarı – TOBB İGGK Üyesi ve Grup İmaj Aydınlatma Genel Müdürü

* Prof. Dr. Rana Atabay Kuşçu – Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve İkiz Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Dereceye giren ilk 3 proje ve içerikleri

1. Proje: İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Argus

Fiziksel güvenlik tehditlerine karşı anlık aksiyon alabilen bir sensör füzyonu sistemidir. RGB kamera, termal kamera ve mmWave radar sensörünü birleştirerek risk oranı belirler. Edge AI teknolojisiyle çalışan sistem, risk skoru güven sınırını aştığında manyetik kilitleri tetikleyerek tehdit oluşturan unsurların içeri girmesini fiziksel olarak engeller.

2. Proje: İstanbul Atatürk Fen Lisesi – Yaban

İklim değişikliğiyle değişen ortam koşullarına karşı bitkilerin adaptasyon süreçlerini analiz eden yapay zekâ tabanlı bir platformdur. A3C modeline eklenen 5 özgün algoritmayla geliştirilen DA4C altyapısı ve gen mühendisleri için hazırlanan arayüz sayesinde, bitkiler üzerinde genetik/fenotipik değişim önerileri sunarak tarımsal verimde yüksek artış hedeflenmektedir.

3. Proje: Eyüboğlu Koleji – Bioflame Jel

Yangınlara müdahale etmenin ötesinde yayılımı kritik şekilde geciktiren nişasta temelli biyopolimer bir güvenlik çözümüdür. Yüzeylere tutunarak ısı karşısında koruyucu kalkan oluşturan bu jel, fiziksel bariyer ve kimyasal soğutma etkisiyle yangının ilerlemesini yavaşlatır; çevre dostu ve düşük maliyetli yapısıyla müdahale ekiplerine zaman kazandırır.

Ödüller protokolün ve iş dünyasının katılımıyla takdim edildi

Yarışmada dereceye giren lise takımlarına ödülleri; İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Keleş, Öztiryakiler ve BTM Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki, TOBB İGGK Başkanı Pelin Karadeniz Kış, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, TOBB İGGK İcra Komitesi Başkan Yardımcıları Emre Cevat Özyurt ve Zübeyr Hasan Turgut, İTÜ GİNOVA Müdürü Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel, İSO Meclis Üyesi Aynur Ayhan, İSO Meclis Üyesi Nejat Saldanlı, TOBB İGGK Yatırım Çalışma Grubu Başkanı Simay Dinç, TOBB İGGK İcra Komitesi Üyeleri Ahmet Karali ve İbrahim Emirhan Bora, PMO Partners Kurucusu ve TOBB İGGK Sürdürülebilir Kalkınma ve İkiz Dönüşüm Çalışma Grubu Başkanı Bengü Türk, TOBB Aydın GGK Başkanı Hilmi Duruoğlu, İstanbul Ticaret Odamızın Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü Önder Kul ile Jüri Üyeleri Prof. Dr. Yonca Gürol, Prof. Dr. Rana Atabay Kuşçu, Dr. Mehtap Battal, Betül Aras ve Ömrüm Özgül tarafından takdim edildi.

Projektör 2026 Girişimcilik Programı ilk 10 proje

1. İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Argus

2. İstanbul Atatürk Fen Lisesi – Yaban

3. Eyüboğlu Koleji – Bioflame Jel

4. TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Mobil Kent Müfettişi

5. Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi – Süperelastik Sternal Zımbalar

6. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi – Cypers

7. 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Mesleki Pusulam

8. Özel Çamlıca Modern Bilimler Akademisi Fen Lisesi – Training Gloves

9. Kağıthane Anadolu İmam Hatip Lisesi – NeuroBloom

10. Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Güvenli Tahta