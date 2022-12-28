Sahne XL, globale taşınıyor

Yürüttüğü çalışmalarla girişimcilik ekosisteminin kesişim noktası olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 2022 yılını en büyük etkinliği olan Sahne XL ile kapattı.

BTM'nin Fulya'daki yerleşkesinde "kesişim" temasıyla düzenlenen etkinliğe İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ile kuluçka programlarından mezun girişimci ve yatırımcılar katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Avdagiç, 2022’de de Türkiye'de girişimciliği artırmak için karınca gibi çalıştıklarını ifade ederek, "Pandemi sonrası dönemi ve özellikle 2022 yılını sıçrama günlerine çevirmeye çabaladık. Bu çabalarımızın karşılıksız kalmadığını görmenin, Türkiye’yi ‘girişim güneşiyle aydınlanmış bir geleceğe taşımanın mutluluğu içindeyiz." dedi.

Bu yıl BTM’nin 5’inci yılını kutladıklarını belirten Avdagiç, “Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimizi, atılım dönemimizin amiral gemisi yaptık. Öyle ki dönemimizde BTM, fiziki kapasitesini 10 kat, girişimlerinin değerlemesini ise 506 kat artırdı. Kuşkusuz bu çatı altında yaptığımız işlerin en büyüğü, Türk girişimciliğine ve yatırım kültürüne ‘bilginin ticarileştirilmesi fikrini’ bir daha çıkmamak üzere dahil etmemiz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin, dünyada bir ticaret odası tarafından kurulan ilk ve halen tek girişimcilik/startup merkezi olduğuna dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti: “5 yılda 55 yıllık mesafe kat etmemizin bir nedeni var. Rekabetçiliğimizi ancak teknolojik bir sıçramayla artırabiliriz. Bu ise ancak teknolojik sıçrayışımızı ‘zincirleme bir sıçrayışa’ dönüştürmekle mümkündür. Bunu sağlayacak olan tek vasıta ise girişimciliktir, teşebbüs ruhumuzu diri ve pratiğe dönüşecek halde tutmaktır. İşte Türk iş dünyasının en büyük iş örgütü olarak biz, BTM ile bunu yapıyoruz. Elimizi taşın altına koyarak ciddi bir ekosistem oluşturuyoruz. Bugün burada bulunan sizler bunun en canlı tanıklarısınız. Yılın son Sahne XL etkinliğini “#kesişim” temasıyla yapıyoruz. Çünkü burada ‘girişimci ve yatırımcının yolları’ kesişiyor, buluşuyor. İnanıyoruz ki; yolumuz startuplarla kesiştikçe geleceğimiz daha hızlı şekillenecektir. Şimdi yeni bir hedefimiz var: Bu kesişimi/buluşmayı küresel ölçekte yapacağız. Böylece Sahne XL global nitelik kazanacak. Girişimlerimiz yerli ve yabancı yatırımcılarla buluşacak. Türk girişimleri, dünyaya daha çok değer katacak."

Etkinlikte 2 panel 16 sunum yapıldı

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da bu yıl 5’inci yaşlarını "girişimin merkezi" sloganı ile kutladıklarını dile getirerek, "Etkinlikler anlamında bu yıl yeni bir konsepte daha imza attık. Girişimcilerimizin ve kurumsal iş dünyası liderlerinin bir araya geldiği ‘Sahne Kurumsal’ etkinliğini geçtiğimiz haftalarda ilk kez düzenledik ve büyük teveccüh gördü.

Bu etkinliği biraz daha sektörel bir bakış açısıyla tasarladık. Sahne Kurumsal’da özellikle, kurumların spesifik ihtiyaçlarına yönelik olarak, ilgili startuplarla bir araya gelmelerini ve devamı gelecek olan bu buluşmalardan verimli iş birlikleri doğmasını amaçlıyoruz. Bu anlamda çok da güzel geri dönüşler aldık. İnşallah devamı da gelecek." diye konuştu.

BTM’nin artık başka bir ligde olduğunu ifade eden Elbaşı, "Artık global arenada da daha etkin olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla uluslararası iş birliklerine de sıcak bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu yönde bir programımızın da duyurusunu yapacağız. Artık BTM, global platformlarda daha fazla boy gösterecek." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı’nın moderatörlüğünde Domino Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk ile 500 Emerging Europe Yönetici Ortağı Enis Hulli’nin katıldığı "Ne değişti?" başlıklı startup yatırımcılığı söyleşisi yapıldı.

Etkinlik kapsamında maderatörlüğünü Türkiye Metaverse Platformu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ın yaptığı, Aktör ve Wideangle Kurucu Ortağı Birand Tunca ve Wideangle Kurucu Ortağı Çağlan Tanrıverdi ile Sandbox MENA ve Türkiye Ülke Müdürü Arslan Kirean’ın katıldığı "Web Evrimi: Web3 Geleceğimiz mi? Bir tür Hype mı?" başlıklı panel de gerçekleştirildi.

"Ön Kuluçka" ve "Kuluçka" programlarından mezun olan 16 girişim ise yatırımcılar karşısında sahne alarak sunumlarını gerçekleştirdi. Sahne XL’e katılan girişimler dahil 36 BTM girişimi de girişimci holünde standları ile yer aldı.

Etkinlikte; Binderclub, Oniki, Holograt Metaverse, Çevrimiçi Organik Reklam Ağı Projesi (ÇORAP), SynthData, NFS Fonksiyonel Gıda, Memoritory, Grawindy, E-Loops Akademi, Selfprof, Tamly, Dizel Enerji, From Your Eyes, Hydrolyx,TEATRONE, Quizflight isimli girişimlerin temsilcileri sahneye çıkarak girişimlerini anlattı.