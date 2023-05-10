StartersHub, 10 şirkete yatırım planlıyor

Türkiye merkezli erken aşama teknoloji yatırım fonu StartersHub, yeni şirketlere yatırıma hazırlanıyor. 2022'yi 7 yatırım, Paymes, PulpoAR ve Tridi gibi 3 exit ve toplam 18,1 milyon dolar fon büyüklüğüyle tamamlayan StartersHub, bu yıl içinde 10 şirkete yatırım planlıyor.

Konuna ilişkin açıklama yapan Startershub Yönetici Direktörü Arda Aşkın, “Özellikle B2B şirketlere odaklandığımız 2022'yi Türkiye girişimcilik ekosistemi için oldukça önemli olan 3 exit ve 7 yatırımla tamamladık. 2023 ve devam eden yıllarda her yıl 10 girişime yatırım yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Geçen exiti gerçekleşen girişimlere ilişkin bilgi veren Aşkın, Paymes’in tamamının MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki milyonlarca serbest çalışan, esnaf, danışman, bireysel işletme sahibi, kişisel eğitmen ve mikro satıcıyı anında ödeme alma çözümleriyle destekleyen sosyal bir ticaret platformu oluşturmak amacıyla PayTaps tarafından satın alındığını aktardı.

Şirketin faaliyetlerini PayTaps altında Özbekistan, Ürdün ve Gürcistan gibi pazarlarda yürüttüğünü anlatan Aşkın, “Bunun yanı sıra Haziran 2022’de PulpoAR’ın B2B odaklı artırılmış gerçeklik çözümleri, Glimpse Group tarafından satın alındı. Ayrıca henüz 1 yıl önce portföyümüze kazandırdığımız Tridi, Xometry tarafından satın alındı ve StartersHub olarak exitini en kısa sürede tamamladığımız yatırımımız oldu. Exit ve birleşmelerin dışında portföyümüzdeki 8 girişim, 2022’de yerli ve yabancı kaynaklardan toplamda 4,2 milyon dolar tutarında yatırım alarak değerlemelerini yukarı taşıdı.” diye konuştu.

“5,1 milyon dolar yatırım yaptık”

Geçen yıl 2 binden fazla yerli ve yabancı girişimi incelediklerini, 500'e yakın girişimi ilk aşama değerlendirmesine aldıklarını söyleyen Aşkın, şunları kaydetti: “Startershub olarak odağımıza ölçeklenebilir çözümlerle gerçek problemlere yanıt bulan, gerçek etkiler yaratan ve sektörleri kökten değiştirme potansiyeli taşıyan girişimleri alıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana iş modeline ve vizyonuna inandığımız girişimlere 5,1 milyon doları aşkın yatırım yaptık. Portföyümüzdeki tüm girişimlerle düzenli strateji toplantıları yapıyor ve sahip olduğumuz yatırımcı ağını girişimcilerle paylaşıyoruz. 2022'de portföyümüzdeki aktif girişim sayısını 37'ye çıkardık ve 5 yeni, 2 devam yatırımı tamamladık. Bu şirketler içinde otonom robotlarla temassız yemek ve market teslimatı yapan Delivers.ai, ödüllü dijital pazarlama sistemi Earnado, tüm gelir ve giderlerin takip edilebildiği bir cüzdan uygulaması olan Kassa, kullanıcı davranışlarını tahmin etmeye odaklanan Quin ve veri güvenliği alanında çalışan DatAnchor yer aldı.”

Finans, eğitim, siber güvenlik ve lojistiğe odaklanıyor

Her yıl 10 girişime yatırım yapma hedefiyle hareket ettiklerini kaydeden Aşkın, “HUB'ın portföyünde bulunan ve Türkiye'de kurulmuş girişimlerden Segmentify, Cognitiwe, Workiom ve Livad, merkezlerini Birleşik Krallık, Estonya ve ABD gibi ülkelere taşıyarak küresel adımlar atmaya başladı. Ayrıca Lumnion, Kolaybi gibi şirketler, Almanya operasyonlarına başlayarak dış pazarlara açıldı. Yapay zeka, İK teknolojileri, finansal teknolojiler, eğitim teknolojileri, üretkenlik, siber güvenlik, geliştirici araçları ve lojistik teknolojileri gibi B2B sektörlerle yakından ilgileniyoruz. 2023 ve takip eden yıllarda da erken aşama teknoloji yatırımlarına odaklanmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

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