TeklifimGelsin, 14 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi için zor geçen 2023 yılının son günlerinde kişiselleştirilmiş finansal uygulama TeklifimGelsin İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge sahnesinde seri A öncesi yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Geçtiğimiz yatırım turlarında Keiretsu Melek Yatırımcıları ve Startup Wise Guys’dan yatırım alan girişim, seri A öncesi yatırım turunda Hedef Holding’in grup şirketi İdeal Finansal’dan 14 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı.

40 saniyeden kısa sürede işlem

İhsan Cem Zararsız ve Ertuğrul Hakan Biri tarafından kurulan TeklifimGelsin, Haziran 2021’den bu yana bankaların ve diğer finans şirketlerin kişiselleştirilmiş kredi, yatırım ve sigorta tekliflerini son kullanıcılara sunuyor. TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO’su İhsan Cem Zararsız, “Bu yılın mart ayından bu yana mobil uygulamamızında hayata geçmesiyle hem web hem mobilde veri odaklı geliştirdiğimiz teknolojilerle, kullanıcıların kredi derecelerini ücretsiz öğrenmelerine, bireysel krediler, kredi kartları, yatırım ve sigortacılık işlemlerini 40 saniyenin altında tamamlamalarına olanak tanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Dijital banka lisanslarının verilmeye başlanması, bankacılık sektöründe açık bankacılık çözümlerinin arttığını belirten Zararsız, “Bu durum veriye dayalı kişiselleştirmenin ve şubesiz bankacılığın artık yarının değil bugünün konusu haline geldiği gösterdi. Kullanıcılar da bu tarz çözümleri daha çok tercih etmeye başladı.” dedi.

Bankalarla kullanıcılar arasında köprü

TeklifimGelsin’in yeni teknolojiler ve regülasyonlar doğrultusunda genişlettiği hizmet yelpazesi hakkında da bilgi veren TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CTO’su Ertuğrul Hakan Biri ise, “Bir startup olarak, küçük ama yetenekli ekibimizle, mühendislik alanında kaliteyi hedef alıyoruz. TeklifimGelsin olarak, LLM, yapay zeka ve nöral ağlar gibi ileri teknolojileri etkin bir şekilde kullanarak açık bankacılık ve kişiye özel finansal çözümler alanında bankalar ve kullanıcılar için verimli ve etkili çözümler üretiyoruz. Teknolojik ilerlemelerimizle, sektörde öncü bir rol üstlenmeye ve kullanıcılarımız için değer yaratan, yenilikçi finansal hizmetler geliştirmeye kendimizi adamış durumdayız. Bu, kararlılığımızı ve finansal hizmetlerde gerçek bir değişim yaratma vizyonumuzu yansıtıyor.” diye konuştu.

“Yatırımlarımız devam edecek”

Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İdeal Finansal Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp da finansal teknolojiler alanında yatırımlara devam ettiklerini ve bu kapsamda kişiselleştirilmiş finansal teklifleri tek çatı altında toplayan TeklifimGelsin ile holding grup şirketleri arasında çok daha fazla işbirliği yapılarak kullanıcıların finansal hayatlarını kolaylaştıracaklarını söyledi.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.