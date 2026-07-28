Cedgo Kurucusu Ümit Deniz Gül: “Oyun alanı zincirinden aile SuperApp'ine dönüşüyoruz”

Grand View Research'ün verilerine göre küresel SuperApp pazarı 2030'da 426 milyar dolara ulaşacak ve bu döneme kadar yıllık ortalama yüzde 27,8 büyüyecek. Model; ödeme, mesajlaşma, ticaret ve hizmeti tek kimlik altında toplayarak kullanıcıya tek uygulamada bütünleşik bir deneyim sunuyor. Pazarın en hızlı büyüyen segmentini, hizmetlerini tek çatı altında toplamak isteyen tüketiciler oluşturuyor. Dijital ödemenin yaygınlaşması ve çevrim içi alışverişteki artış, bu ivmeyi besleyen başlıca dinamikler arasında yer alıyor. Böylece SuperApp, bir istisna olmaktan çıkıp sektörün genel yönünü tarif eden bir modele dönüşüyor.

Bu küresel eğilim, Türkiye'de "aile" ekseninde özgün bir uygulama alanı buluyor. Sektörün büyük oyuncuları yatay dikeylerde yarışırken, ebeveynin yaşadığı uygulama parçalanması henüz çözülmemiş bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler üzerine Cedgo Kurucusu ve CEO'su Ümit Deniz Gül şu değerlendirmede bulundu: "Bir anne sabah kalktığında çocuğu için kaç farklı uygulama açıyor? Bu parçalanma sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda bir güven kaybı. Biz oyunu, bakımı, alışverişi, eğitimi ve ödemeyi tek kimlik ve tek cüzdan etrafında birleştirdik; Cedgo artık bir oyun alanı zinciri değil, ailelerin dijital işletim sistemi."

Gül: "Var olan güveni dijitale taşıdık, sıfırdan kitle kurmadık"

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 verilerine göre Türkiye'nin e-ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 52,2 artarak 4,57 trilyon TL'ye ulaştı. Sektör, 2019'daki 24 milyar dolarlık büyüklüğünü altı yılda 115,5 milyar dolara taşıyarak dijital ticarette kalıcı bir sıçrama kaydetti. Bu genişleme, tüketicinin ödemeden alışverişe uzanan davranışını giderek dijital kanallara taşıdığını gösteriyor. Ancak aynı büyüme, kullanıcıyı her ihtiyaç için ayrı bir uygulamaya yönlendirerek gündelik deneyimi parçalıyor. İşte bu noktada, fiziksel dünyadan gelen bir güven ve alışkanlığı dijitale taşıyabilen oyuncular farklılaşıyor.

Gül, bu tabloyu klasik girişim hikâyesinin tersi bir yolla okuyor: "Bizim şubelerimiz zaten her gün fiziksel bir temas ve güven üretiyordu; biz sıfırdan kitle kurmadık, var olan güveni dijitale taşıdık. SuperApp'lerin en zor kısmı olan 'neden bu uygulamayı her gün açayım' sorusunu, fiziksel dünyadan gelen bir alışkanlıkla çözüyoruz." Bu yaklaşım markanın rakamlarına da yansıyor: Cedgo bugün Türkiye genelinde 50 şube, 584 binden fazla kayıtlı hesap ve 340 bini aşan aktif mobil kullanıcıya ulaşmış durumda. Şubelere kümülatif çocuk girişi 3,5 milyonu geçerken şirket, enflasyon ve kur etkisinden arındırılmış 230,6 milyon TL ciroyla 2025'i kapattı.

Dijital cüzdan, sadakati teknolojiden daha güçlü bir alışkanlığa dönüştürüyor

Juniper Research'e göre dünya genelinde dijital cüzdan kullanan kişi sayısı 2025'te 4,4 milyara ulaştı ve 2030'da 6 milyarı aşarak dünya nüfusunun dörtte üçünü geçmesi bekleniyor. Bu yaygınlaşma, cüzdanı yalnızca bir ödeme aracı olmaktan çıkarıp kullanıcıyı platforma bağlayan bir sadakat katmanına dönüştürüyor. Bir kullanıcının aynı ödeme kimliğini farklı hizmetler arasında taşıması, o platformdan ayrılmanın maliyetini her yeni modülle birlikte artırıyor. Böylece rekabet avantajı, tek tek özelliklerden çok kullanıcının yerleşik ödeme alışkanlığında birikiyor. Bir modül kolayca kopyalanabilirken, on binlerce kişinin ödeme davranışı kopyalanamıyor. Bu nedenle sektörde kalıcı üstünlük, teknolojiden çok alışkanlığı elinde tutan oyuncuların lehine şekilleniyor.

Gül: "Aile dikeyinde küresel ölçekte hâlâ boş bir alan duruyor"

2018'de tek bir çocuk oyun ve eğlence alanıyla yola çıkan marka, bugün oyunu, bakımı, eğitimi, wellness'ı, e-ticareti ve ödemeyi tek kimlik ve tek cüzdan etrafında 20 modülde birleştiren bütünleşik bir ekosisteme dönüştü. Şirket bu büyüme hikâyesini yalnızca anlatmakla kalmayıp Fonangels platformu üzerinden 75 milyon TL hedefli bir kitlesel fonlama süreciyle halka da açıyor; kampanyanın dijital üssü aile2030.com üzerinden yalnızca ilk on günde 150 civarında ücretsiz ön talep toplandı. Dönüşümün geleceğine dair yol haritasını ise kurucusu şu sözlerle çiziyor.

Gül, markanın mimarisini tek çekirdek üzerine kurulu 20 modülle tanımlıyor: yapay zekâ asistanı Cedgo AI ebeveynlik sorularını yanıtlayıp kullanıcıyı doğru modüle yönlendiriyor, şubelerdeki canlı izleme sistemi ebeveynlere gerçek zamanlı takip imkânı sunuyor. Geliştirilmekte olan Familio pazaryeri, KMK Soft iş birliğiyle "dene, deneyimle, satın al" modelini e-ticarete bağlarken; markanın kendi ürettiği içeriklerden oluşan dijital wellness katmanı Cedora, ailelerin günlük rutinlerine giriyor. Şirketin dijital cüzdanıyla hâlihazırda 115 bin kullanıcı ödeme yapıyor; bu, aktif kullanıcıda yüzde 34'lük bir penetrasyona denk geliyor. Uluslararası tarafta ise Mısır için imzalanan master franchise niyet mektubunun ardından sözleşme süreci ilerliyor. Gül hedefi net koyuyor: "SuperApp modelini Asya kurdu, Latin Amerika büyüttü; biz fiziksel güveni, veriyi ve ödeme altyapısını bir arada kuran nadir oyunculardan biri olarak, Türkiye'den çıkıp bölgeye açılan ilk aile SuperApp'i olmayı hedefliyoruz." Markanın tüm bu dönüşümü özetlediği sloganı ise iddiayı tek cümlede topluyor: "Bir anne, bir telefon, tek platform."