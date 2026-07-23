Koray Köylü: "Yeni müşteriniz insan olmayabilir"

Danışmanlık şirketi Deloitte'un değerlendirmesine göre, yapay zekâ aracılığıyla yürüyen ticaret 2030'a kadar küresel e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 30'unu etkileyerek 17,5 trilyon dolara varan bir büyüklüğe yön verebilir. Bu, satın alma kararının giderek daha büyük bir bölümünün insanla birlikte otonom sistemlere de devredileceği anlamına geliyor. Nitekim 2026'nın ilk yarısında American Express, Google, Mastercard ve OpenAI gibi oyuncular; ajanların kullanıcı adına güvenle işlem yapabilmesi için geliştirici kitleri ve açık ödeme protokollerini devreye aldı. American Express, ajanın hatalı işleminde müşteriyi koruma taahhüdü vererek sektörde bir ilke imza attı. Bir işletmenin karşısına çıkan "müşteri" artık bir yazılım olabildiğinde, o işletmenin sayfası da makinenin okuyabildiği bir dile ihtiyaç duyuyor.

Sektördeki bu dönüşümü işletmeler açısından yorumlayan Web Ajans kurucusu Koray Köylü, değişimi iki perdelik bir oyuna benzetti. Köylü'ye göre birinci perde görünürlük, ikinci perde ise işlemin kendisi. "Dün müşteri arıyordu; o anda görünmeyen işletme fırsatı rakibine bırakıyordu; şimdi müşterinin yerine ajanı dolaşmaya başlıyor" dedi. "Aradaki fark şu: insan beğenmediği siteye ikinci kez şans verebilir, ajan okuyamadığı siteyi hiç görmemiş sayar" ifadesini kullandı. "Görünürlük birinci perdeydi; ikinci perde işlemin kendisi ve kimse perde kapandıktan sonra sahneye çıkamıyor" diye ekledi.

Köylü: "Makineye okunmayan işletme, karar anında yok sayılıyor"

KPMG'nin 2025 Tüketici ve Perakende CEO Araştırması'na göre, sektör liderlerinin yüzde 64'ü yapay zekâ entegrasyonunu bir numaralı yatırım önceliği olarak tanımlıyor; bu oran bir yıl önce yüzde 57 düzeyindeydi. Aynı araştırmada liderlerin yaklaşık dörtte üçü, bütçelerinin yüzde 10 ilâ 20'sini yapay zekâya ayırmayı planlıyor. Bu yönelim, satın alma sürecinin yalnızca tüketici tarafında değil, işletme tarafında da makineleştiğini gösteriyor. Karar veren tarafın giderek bir algoritma olması, işletmelerin dijital vitrinini insana olduğu kadar makineye de anlaşılır kılmasını zorunlu hâle getiriyor. Zira bir ajan, bir sayfayı okuyamadığında onu değerlendirme dışında bırakıyor.

Köylü, bu tablonun işletme tarafındaki karşılığının teknik ama net olduğunu belirtti. "Bir ödeme devinin 'ajan hata yaparsa müşteriyi koruruz' taahhüdü vermesi, işin ciddiyetini anlatıyor; para makinelerin elinden geçmeye başladıysa, işletmenin vitrini de makineye okunur olmak zorunda" dedi. Hızlı açılan bir site, yapılandırılmış içerik ve tutarlı bir künyenin artık ayrı bir hizmet değil, temel bir gereklilik olduğunu vurguladı. Web Ajans'ın breadcrumb, yapısal veri ve canonical gibi öğeleri her sitede otomatik kurarak SEO ve GEO tabanını standart hâline getirdiğini; bunu sıralama ya da satış sözü vermeden, yalnızca altyapıyı doğru döşeyerek yaptığını aktardı.

Türkiye'nin e-ticaret hacmi rekor seviyeye ulaştı

Türkiye zemini bu dalgaya hazır görünüyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2025'te e-ticaret hacmi yıllık yüzde 52,2 artarak 4 trilyon 567 milyar liraya, dolar bazında yaklaşık 115,5 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yüzde 19,5'e yükseldi. TÜİK'in 2025 araştırması internet kullanım oranının yüzde 90,9'a çıktığını, internet kullanan bireylerin yüzde 55,7'sinin son on iki ayda çevrim içi alışveriş yaptığını gösterdi. Bu ölçek, alışverişin keşif ve karar katmanına yerleşen yapay zekânın ödeme katmanına da inmesiyle birlikte yeni bir mecraya akmaya aday. TÜİK'in girişim araştırması ise web sitesi sahipliğinin işletme ölçeğiyle arttığını, küçük işletmelerin bu alanda hâlâ geride kaldığını ortaya koyuyor. Bu boşluk, düzeni erken kuran işletmeler için belirgin bir avantaj alanı yaratıyor.

Köylü: "Altyapıyı erken döşeyen, yeni kanalın içinde konumlanacak"

İstanbul Nişantaşı merkezli Web Ajans, ajans modelinin kalitesini bir yazılım ürününe dönüştüren bir web sitesi platformu olarak konumlanıyor. Kurucusu Koray Köylü, internetin Türkiye'ye geldiği yıllardan bu yana yaklaşık 30 yıldır web tasarlayan bir isim. Köylü, platformun yol haritasını ve yakın dönem hedeflerini şöyle paylaştı.

"webajans.com'u bir ajans değil, ajansı ürünleştiren bir platform olarak tanımlıyoruz; temalarımız hazır kalıplar değil, her biri o sektörün birikimine sahip profesyonel tasarımcı ve yazılımcıların elinden çıkan yapılar" dedi. Hosting, SSL, bakım, güncelleme, ziyaretçi ölçümü ile SEO ve GEO altyapısının tek pakette toplandığını; alan adının daima müşteri adına kayıtlı kaldığını ve içeriklerin müşteriye ait olduğunu belirtti. Köylü, platformun e-ticaret modelinin yıl sonuna kadar aktif edileceğini ve bu altyapının ürün bilgisini hem kullanıcıların hem de yapay zekâ ajanlarının okuyabileceği standartlarla kurulacağını duyurdu. Tema kataloğunun sektör sektör genişletilmesi, çok dilli site desteği ve yapay zekâ destekli içerik araçlarının da yol haritasında yer aldığını ekledi. İşletmelerin platformu 14 gün kartsız ve ücretsiz deneyebildiğini, ücretsiz görünürlük aracı whatsmy.fyi ile kendi internet görünürlüğünü ölçebildiğini söyledi.