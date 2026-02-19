Oyun stüdyosuna 1 milyar dolarlık yatırım: Türkiye’nin 7. unicornu oldu

Amerikan mobil video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı Scopely, Türkiye’den oyun geliştirici Pixel Flow'a 1 Milyar dolarlık yatırım yaptı. Böylece Türkiye'den 7'nci unicorn çıktı.

Bu unicorn hikayesinde en ilginç kısım da Türk şirketin 2025'te kurulmuş olması olurken, yaklaşık 1 yıllık ticari hayatıyla unicorn olmayı başaran ilk şirket oldu.

CNBC-e’nin haberine göre, dünyanın önde gelen mobil oyun şirketlerinden Scopely, İstanbul merkezli “Pixel Flow!” geliştirici stüdyosunda çoğunluk hissesini satın almak üzere kesin anlaşmaya vardığını açıkladı.

2025’in sonunda piyasaya sürülen hibrit casual puzzle oyunu Pixel Flow!, kısa sürede 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Son 12 ayda, ABD’de aylık bazda en çok hasılat yapan ilk 20 mobil oyun arasına giren tek casual oyun olarak dikkat çekti.

Türkiye’den global başarı

Kurucular Kübra Gündoğan (CEO) ve Emre Çelik (CTO) liderliğindeki stüdyo, yalnızca bir yıllık olmasına rağmen geliştirdiği yenilikçi puzzle mekaniği ve hibrit gelir modeliyle mobil pazarda büyük bir ivme yakaladı. Oyunun tasarımı ve stratejik derinliği hem uygulama içi satın alma hem de reklam tabanlı gelir modeliyle geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

Anlaşmanın finansal detayları açıklanmasa da performansa dayalı çok yıllı bir yapı içerdiği ve şirket değerlemesinin 1 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi. Bu gelişme, stüdyoyu resmi olarak unicorn seviyesine taşıyor.

Scopely Gelirden Sorumlu Direktörü Tim O’Brien, Pixel Flow! ekibinin yaratıcılığı, hızlı iterasyon kültürü ve erken dönemde yakaladığı ticari başarıya dikkat çekerek, bu yatırımın şirketin dünya çapında güçlü ekiplerle ortaklık kurma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

CEO Kübra Gündoğan, Pixel Flow!’un tamamen yenilikçi ve özgün bir deneyim yaratma vizyonundan doğduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Oyunculardan gelen güçlü geri dönüşler, ekibimiz için son derece motive edici. Scopely’nin global ölçekleme konusundaki deneyimi, yaratıcı bağımsızlığımızı koruyarak büyümemize katkı sağlayacak.”

Türkiye’nin oyun sektöründe yeni bir dönem

Yaklaşık 20 kişilik ekip, stüdyoyu İstanbul’dan yönetmeye devam edecek. Anlaşma, Türkiye’nin EMEA bölgesindeki en dinamik oyun geliştirme merkezlerinden biri olma konumunu güçlendiriyor.

Stüdyo geçtiğimiz yıl Arcadia Gaming Partners ve e2vc’nin katılımıyla bir tohum yatırım turunu tamamlamıştı. Arcadia Gaming Partners Yönetici Direktörü Akın Babayiğit, anlaşmanın Türk oyun sektörü adına son yılların en dikkat çekici başarı hikâyelerinden biri olduğunu ifade etti.

Bu ortaklık, yalnızca başarılı bir exit değil, Türk oyun sektörünün global ölçekte ulaştığı seviyenin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Scopely, Avrupa oyun stüdyoları Omnidrone, Pixel Toys ve Tag Games'e 50 milyon dolar yatırım yapmıştı. 2006 yılında Çinli Animoca Brands'e Seri C, 2021'de ABD'li Burlingame'e Seri B turunda yatırım yapan, 2022'de Kanadalı Helika'ya Seri A turunda yatırım yapan, İrlanda'dan Digit Games

Studios'u 2018 yılında tamamen devralan Scopely, 2023 yılında ise Savvy Games Group tarafından 4,9 milyar dolara satın alınmıştı.

Nisan 2023'te piyasaya sürdüğü ve dünya çapında en çok indirilen oyun olan "MONOPOLY GO!" ile tanınan Scopely, belki de en çok "Star Trek™ Fleet Command", "YahtzeeⓇ With Buddies" ve "Stumble Guys" gibi ücretsiz oynanabilen oyun serileriyle biliniyor.

2011 yılında kurulan Scopely, mobil, web, PC ve konsol platformlarında faaliyet gösteren lider bir interaktif eğlence şirketi.

Şirket bugüne kadar 10 milyar doların üzerinde gelir elde ederken, TIME dergisi tarafından “Dünyanın En Etkili 100 Şirketi” arasında gösterildi.