Visa’dan içerik üreticisi ekonomileri için önemli araştırma

Visa, 11-12 Kasım 2025 tarihinde San Francisco ve Lizbon’da gerçekleşen Web Summit’te dijital içerik üreticilerini küresel ekonomide destekleme taahhüdünü bir adım ileri taşıdı.

İçerik üreticilerini küçük işletmeler olarak konumlandıran Visa, küresel ağını kullanarak üreticilerin kolay ve güvenli şekilde ödeme yapmalarını ve almalarını, sermayeye erişmelerini ve işletmelerini büyütmelerini sağlıyor. Bu destek, Visa’nın yeni araştırması “Monetized: Visa 2025 İçerik Üreticisi Raporu” ile de ölçüldü.

İçerik üreticisi ekonomisini ele alan “İçerik Üreticisi Raporu”, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Avustralya, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere beş bölgeyi kapsıyor. TikTok ve Morning Consult ile yürütülen araştırma, Mayıs–Ağustos 2025 tarihlerinde ankete katılan 1.000’in üzerinde içerik üreticisinin karşılaştığı fırsatları ve zorluklarını inceliyor. Araştırma, içerik üreticilerinin işlerini küresel ölçekte nasıl kurup yönettiklerine dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Ödeme gecikmeleri önemli bir zorluk olmaya devam ediyor

Visa’nın TikTok ve Morning Consult ile gerçekleştirdiği araştırma, içerik üreticisi ekonomisine dair önemli bilgileri ortaya çıkardı.

Rapordan öne çıkan bulgular şu şekilde oldu:

-Dünya genelinde ankete katılan içerik üreticilerinin %88’i, önümüzdeki yıl gelirlerinin artmasını beklediğini belirtiyor. Bu oran, içerik üreticilerinin kazanç potansiyeline dair artan iyimserliğini yansıtıyor.

-Katılımcıların büyük bölümü, faaliyetlerini finanse ederken kişisel kaynaklarına, topluluk desteğine ve kitlesel fonlama (crowdfunding) gibi yenilikçi finansman yöntemlerine başvuruyor. Bu da içerik üreticilerine özel finansal ürünlere duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.

-Modern ödeme altyapıları, küresel kitlelere ulaşma ve kazançlara daha hızlı erişim imkânı sağladığı için üreticiler tarafından tercih ediliyor. Ancak, ödeme gecikmeleri hâlâ önemli bir zorluk olmaya devam ediyor.

-Ankete katılan içerik üreticileri, kendilerini küresel girişimciler olarak tanımlıyor; katılımcıların %52’si ödemelerini yurt dışından elde ettiklerini ifade ediyor.

-Üreticilerin %94’ü, arkadaşları ve ailelerinden teşvik gördüklerini belirtiyor. Bu bulgu, içerik üreticiliğinin artık saygın ve değerli bir kariyer yolu olarak kabul edildiğini ortaya koyuyor.

İçerik üreticilerine yapay zekâ desteği

Visa, raporla paralel olarak Karat Financial iş birliğiyle agentic (agent based) yapay zekâ destekli pilot programı planlarını açıkladı. İçerik üreticisi alanında lider bir fintek olan Karat, içerik üreticilerine özel kredi kartları ve işletme bankacılığı hizmeti sunuyor. Pilot uygulama, içerik üreticilerinin sıkça karşılaştığı zorlukları çözmek amacıyla yapay zekâ destekli asistan (agent) desteğinden yararlanmayı hedefliyor. Bu kapsamda, üreticilerin alacak ve borç yönetimlerini daha verimli şekilde optimize etmelerine yardımcı olunması planlanıyor.

İçerik üreticilerine sunulması planlanan yeni özellikler arasında şunlar yer alıyor:

• Daha akıllı ödemeler: Gerekli durumlarda insan denetimini de içeren otomasyon destekli bir yapay zekâ sistemi, ödemelerin gönderilmesi, alınması ve takibini daha verimli hâle getirebilir.

• Otomatik hatırlatmalar: Geciken faturalar veya marka ödemeleriyle ilgili takipleri yöneten araçlarla nakit akışı takip edilebilir.

• Güvenilir veri tabanı: Kullanıcılar, alıcı ve tedarikçi bilgilerini tek bir yerde saklayıp doğrulayarak zamandan tasarruf edebilir ve dolandırıcılık riskini azaltabilir.

Visa’nın içerik üreticilerine bağlılığı

Visa, içerik üreticilerini dünya çapında toplulukları ve ticareti besleyen dinamik bir güç olarak görüyor. Bu bağlılık, Visa’nın 2024 yılında Web Summit’te içerik üreticilerini resmen küçük işletmeler olarak tanımasıyla resmileşti. İçerik üreticilerine yönelik araçlar geliştirme taahhüdü ve raporun bulguları, Visa’nın bu yeni nesil girişimcilere gelişmiş ödeme teknolojileri, eğitim kaynakları ve içerik üreticilerinin benzersiz ihtiyaçlarına uygun esnek finansal ürünler sunma konusundaki kararlılığını güçlendiriyor.