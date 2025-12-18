ICEBERG Demo Day 2025 ile girişimciler yatırım sermayesi elde etti

Programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, iş dünyası temsilcileri, girişimciler ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, bölgenin ve ülkemizin girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirmek, keşfedilmemiş başarı hikayelerine tanıklık etmek için bir arada olduklarını ifade etti. Düzce Teknopark’ın vizyonunu; bilginin ürüne, ürünün katma değere, katma değerin ise ulusal refaha dönüştüğü bir köprü olmak şeklinde açıklayan Kara, bünyesindeki 90’dan fazla Ar-Ge firması, 400’den fazla tamamlanan ve ticarileşen proje ve 10 milyon doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye’nin teknoloji hamlesine Düzce’den güçlü bir omuz verdiklerini vurguladı.

ICEBERG Demo Day 2025’e 120’nin üzerinde nitelikli girişimcinin başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Resul Kara, temel amaçlarının; girişimcileri sadece finansal kaynakla buluşturmak değil, onlara akıllı sermaye ile temas etme fırsatı sunmak olduğunu belirterek en büyük yatırımın insana ve vizyona yapılan yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

Her girişimci keşfedilmeyi bekleyen cevherdir

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nedim Sözbir,”Bugün burada; fikrin değere, girişimin yatırıma, bilginin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. ICEBERG Demo Day; Düzce’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi, Türkiye’nin dört bir yanından seçilen yenilikçi girişimcileri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşturmayı hedefleyen vizyoner bir organizasyondur. Her öğrenci, her girişimci keşfedilmeyi bekleyen cevherlerdir. Görünen başarılar elbette önemlidir, asıl mesele suyun altındaki büyük potansiyeli, inancı ve azmi görmektir.” şeklinde konuştu.

İnovasyonun öne çıktığı yenilikçi fikirler etkin

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Valisi Selçuk Aslan, rekabetçi fikirlerin ortaya çıkacağı beyin fırtınası şeklinde gerçekleştirilecek organizasyonu heyecanla karşıladığını ifade etti. Ekonominin farklı bir dönüşüme girdiğine işaret eden Selçuk Aslan, inovasyonun öne çıktığı yenilikçi fikirlerin piyasada etkin olduğunu dile getirerek, teknoloji bazlı yeni model şirketlerin asırlık şirketleri geride bırakarak ciroda ilk sıralarda yer aldığının altını çizdi. Görülmeyeni görebilen, insan hayatını kolaylaştıran fikirlerin ekonomik açıdan büyük kazançlar elde ettiğini belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan, girişimcilere düşmekten korkmamalarını ve cesaretli olmalarını tavsiye etti.

Açılış konuşmalarının ardından programın “Yatırımcı Paneli” bölümüne geçildi. StartupCentrum Kurucu Ortağı Müge Bezgin’in moderatörlüğündeki panelde; H2O Investment Kurucu Ortakları İbrahim Elbaşı ve Osman Çalışkan ile Yıldız GSYO Koordinatörü Abdurrahman Kılıç, yatırımcı perspektifinden girişimcilik ekosistemiyle ilgili yol gösterici bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı

Yatırımcı Paneli’nin sonrasında “Top 20” girişimcilerin sahne sunumları gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından seçilen ve 4 aylık yoğun bir programa dahil edilerek; iş planı doğrulaması, mentorluk desteği, Pitch Deck hazırlıkları ve yatırımcı görüşmeleri ile Demo Day sahnesine hazırlanan vizyoner girişimler, yatırımcılarla aynı sahnede buluşma heyecanı yaşadı.

Geleceği şekillendiren projeleriyle iş dünyasının karşısına çıkan girişimciler; teknoloji, sürdürülebilirlik, yapay zekâ, üretim teknolojileri, dijital dönüşüm ve daha pek çok alanda geliştirdikleri yenilikçi çözümlerle yatırım alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Girişimcilerin sahne performanslarının yanı sıra girişim stant alanları ve networking imkanı ile ICEBERG Demo Day 2025, katılımcılara; yatırımcılar, kurumsal temsilciler ve ekosistem paydaşlarıyla tanışma fırsatı da sundu.

Girişimcilere 100 milyon 900 bin TL yatırım desteği

Yatırımcıların değerlendirmeleri sonucunda, geleceğin girişimcileri; Düzce Tenopark’ın 5 milyon TL kuluçka desteği dahil olmak üzere, toplam 100 milyon 900 bin TL yatırım sermayesi alarak ilham verici bir başarı hikayesi yazmak ve girişimcilik hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir adım attı. “ICEBERG Demo Day 2025” plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.