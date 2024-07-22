Üniversite adayları kariyerlerini nasıl şekillendirecek? Uzmanlar anlatıyor!
Bu hafta milyonlarca üniversite adayı kariyerlerini ve hayatlarını şekillendirecek bir tercih yapmaya hazırlanıyor. EKONOMİ gazetesi olarak, geçtiğimiz yıl olduğu gibi akademisyenler, danışmanlar ve iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle söyleşiler yaptık.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hepsiburada | Esra Beyzadeoğlu: Aklı Parlak, Kalbi Parlak, Değer Sistemi Olan Gençler
PLUXEE | Feride Düzduran Gündüz: Başarı İçin Merak, Dayanıklılık ve Cesaret Gerekiyor
Çolakoğlu | Kazım Selim Özkan: Gençler Kendi Güçlü ve Zayıf Yönlerini Tanımalı
Yaşar Üniversitesi | Levent Kandiller: Yetkinlikler ve Mikro Yeterlilikler Önem Kazanıyor