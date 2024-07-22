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Üniversite adayları kariyerlerini nasıl şekillendirecek? Uzmanlar anlatıyor!

Bu hafta milyonlarca üniversite adayı kariyerlerini ve hayatlarını şekillendirecek bir tercih yapmaya hazırlanıyor. EKONOMİ gazetesi olarak, geçtiğimiz yıl olduğu gibi akademisyenler, danışmanlar ve iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle söyleşiler yaptık.

Haber Merkezi
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Üniversite adayları kariyerlerini nasıl şekillendirecek? Uzmanlar anlatıyor!
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