1 ay boyunca telefonunu kullanmamayı başarana 300 bin TL

ABD'li Siggi's Dairy şirketi tarafından başlatılan alışılmışın dışındaki kampanya büyük ilgi çekiyor. Kampanya kapsamında düzenlenen yarışmaya kişilerden bir ay süreyle cep telefonlarını bir kez bile ellerine almaması bekleniyor.

Katılımcıların telefonları bu süreçte bir ay boyunca kapalı bir kutuda kalacak. Dijital bağımlılık hakkında farkındalık yaratmak isteyen şirket, yarışmacılardan neden dijital detoksa ihtiyaç duyduklarını özetledikleri bir makale yazmalarını da bekliyor.

"Dijital detoks" isimli bu kampanyayla aynı zamanda insanların cep telefonlarında ne kadar uzun zaman geçirdiğini görmesi de amaçlanıyor. Süreç boyunca yarışmacıların kısıtlı bir şekilde "akılsız" telefonlarla yakınlarıyla görüşmesine izin verilecek. Yarışmayı tamamlamayı başarabilenler 10 bin dolar yani Türk Lirası ile yaklaşık 300 bin TL'ye tekabül eden ödüle sahip olmuş olacak.