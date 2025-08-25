1 Eylül öncesi balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor: Bu sezonun umudu hamsi

Denizlerde 1 Eylül'le birlikte 'Vira Bismillah' denilecek. 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala, balıkçılar son hazırlıklarını tamamlıyor.

Teknelerini limana çeken balıkçılar, yasak süresince motor, boya ve genel bakımlarını yaptı. Son olarak ağlarını yeniden gözden geçiren balıkçılar, bereketli bir sezon için heyecanla bekliyor.

Balıkçılar bu yıl hamsiden umutlu olduklarını ifade ederken, palamut balığının henüz olgunlaşmadığını ve bu nedenle bol olmayacağını belirtiyor.

"Balıkçılarımız yaz sezonunda ağların bakımını yaptı"

Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Şahin Aydemir, bu yıl palamut balığından beklentilerinin zayıf olduğunu söyledi. Aydemir, hamsinin bol miktarda çıkacağını beklediklerini ifade ederek, "Balıkçılarımız yaz sezonunda ağların bakımını yaptı, kayıkların boya ve motor bakımlarını yaptılar. İnşallah sezondan çok umutluyuz. Şuanda sayılı günler kaldı, dört gözle sezonu bekliyoruz" dedi.

"Hamsinin bol olacağını tahmin ediyorum"

Balıkçı Erkan Akdeniz, sezonda yoğunluğun hamsi olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Palamut geç doğum yaptı. Geçen sene kadar bol olmasa bile ekim sonu kasım başı gibi yine palamut balığı da olur diye düşünüyorum. Şuanda ufak noksanlarımız var, sezonu bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Turgay Aydemir isimli balıkçı da tekne ve ağ bakımlarını yaptıklarını, hamsinin bol olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Balıkçılar sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken, 1 Eylül tarihi ile birlikte 'Vira Bismillah' diyerek denizlerde nasiplerini arayacaklar.