1 Kasım ne günü? 1 Kasım günün önemi nedir? soruları araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar bugünün öneminin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyor.

1 KASIM NE GÜNÜ?

1 Kasım gününün bir anlam ve önemi yok. Resmi düzeyde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti için kutlanması gereken bir tarih değildir.

Cumhuriyet tarihinin en köklü kültürel dönüşümlerinden biri olan Harf Devrimi, 1 Kasım 1928’de kabul edilmiştir.

Bu devrimle birlikte Türk toplumunun okuma yazma oranını artırmak, eğitimde birlik sağlamak ve çağdaş dünyayla iletişimi kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, harf devriminin yalnızca bir dil değişikliği değil, aynı zamanda kültürel bir aydınlanma hareketi olduğunu vurgulamıştır.

1 KASIM GÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Yeni harflerin halka öğretilmesi için kısa sürede “Millet Mektepleri” kurulmuş, Atatürk bizzat kara tahta başına geçerek vatandaşlara yeni harfleri tanıtmıştır. Bu sayede okuma yazma seferberliği başlatılmış ve kısa sürede büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

Bugün 1 Kasım, Türkiye’de okuryazarlığın temellerinin yeniden atıldığı, çağdaşlaşma yolunda büyük bir adımın atıldığı gün olarak anılmaktadır.