1 Mayıs etkinliği için 6 ek deniz seferi
İstanbul'da 1 Mayıs etkinliği dolayısıyla 6 ek deniz seferi düzenlenecek
Ulaşım İstanbul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki kutlama programı nedeniyle bölgeye 6 ek deniz seferi düzenleneceğini duyurdu.
Ulaşım İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Pazartesi günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarına toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
Hizmet verilecek 6 ek deniz hattı, "Sarıyer-İstinye-Bostancı-Maltepe, Paşabahçe-Çengelköy-Bostancı-Maltepe, Avcılar-Bostancı-Maltepe, Bakırköy-Bostancı-Maltepe, Beşiktaş-Bostancı-Maltepe, Eyüp-Kasımpaşa-Bostancı-Maltepe" olarak sıralandı.