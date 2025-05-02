1 Mayıs gözaltılarında 372 kişi serbest: 9 kişi daha gözaltına alındı

1 Mayıs kutlamaları kapsamında, sendikaların aldığı karara tepki göstererek Taksim'de toplanacaklarını duyuran ve valilik tarafından yasaklı ilan edilen bölgelerde bulunan 409 kişi dün gözaltına alınmıştı.

9 kişi daha gözaltına alındı

Bugün yapılan operasyonlarda 9 kişi daha gözaltına alındı. 9 kişinin daha gözaltına alınması ile beraber 1 Mayıs gözaltılarının toplam sayısı 416 oldu.

372 kişi serbest bırakıldı

Dün gözaltına alınanlardan 372'si serbest bırakıldı. 36 kişi ise yürüyüş kanuna muhalefetten adliyeye sevk edildi.