1 Mayıs gözaltılarında 372 kişi serbest: 9 kişi daha gözaltına alındı
1 Mayıs etkinliklerine yönelik bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 416’ya yükseldi. Gözaltına alınan 409 kişiden 372’si serbest bırakılırken, 36 kişinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.
1 Mayıs kutlamaları kapsamında, sendikaların aldığı karara tepki göstererek Taksim'de toplanacaklarını duyuran ve valilik tarafından yasaklı ilan edilen bölgelerde bulunan 409 kişi dün gözaltına alınmıştı.
9 kişi daha gözaltına alındı
Bugün yapılan operasyonlarda 9 kişi daha gözaltına alındı. 9 kişinin daha gözaltına alınması ile beraber 1 Mayıs gözaltılarının toplam sayısı 416 oldu.
372 kişi serbest bırakıldı
Dün gözaltına alınanlardan 372'si serbest bırakıldı. 36 kişi ise yürüyüş kanuna muhalefetten adliyeye sevk edildi.