1 Mayıs İçin 1 Mayıs için Taksim yasağına mahkemeden lehine karar

KESK, 29 Nisan 2024’te İstanbul Valiliği’ne yaptığı başvuruda 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı’nda düzenlenmesi için izin istemişti. Ancak Valilik talebi geri çevirmişti. Bunun üzerine kararın iptali için yargıya taşınan süreçte, İstanbul 5. İdare Mahkemesi de Valiliğin ret kararını yerinde bularak davayı reddetmişti.

Mahkemenin ret kararına karşı yapılan istinaf başvurusu ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi. İstinaf mahkemesi, yasağa karşı açılan davanın reddedilmesini hukuka aykırı buldu ve böylece Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs etkinliklerine kapatılmasının “hukuksuz ve keyfi” olduğunu bir kez daha tescilledi.

Valilik yasağına mahkemeden iptal

Daha önce Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) 2024 yılı 1 Mayıs’ını Taksim Meydanı’nda kutlama talebinin İstanbul Valiliği tarafından reddedilmesi de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunmuştu. Mahkeme, Valiliğin yasağını iptal ederek kararı kesinleştirmişti.