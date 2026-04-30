  1. Ekonomim
  2. Gündem
Takip Et

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.