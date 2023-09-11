1 milyon lira kazandı! Rabia'nın eline kaç TL geçecek?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı, 1 milyonluk soruya doğru yanıt verdi ve büyük ödülü kazandı. Rabia Birsen Göğercin'in eline ne kadar para geçeceği merak konusu oldu. Yarışmanın ödülü, vergiler kesilince ne kadara düşecek?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecan tavan yaptı. Rabia Birsen Göğercin 1 milyonluk soruya kadar geldi ve büyük ödülü kazandı.

Yarışmacının soruya doğru yanıt vermesinden sonra Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyı alnından öptü.

Peki Rabia'nın eline ne kadar para geçecek?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 - ((1.000.000TL - 23.387tl istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677 TL geçecektir. Bu nedenle yarışmanın adı da “Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?” olabilir" ifadesini kullandı.