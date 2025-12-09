  1. Ekonomim
  1 milyon TL'ye kadar para cezası: Oteller kimlik fotokopisi alma dönemi sona erdi
1 milyon TL'ye kadar para cezası: Oteller kimlik fotokopisi alma dönemi sona erdi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, otellerle ilgili yeni düzenlemeye gitti. Otellerde kimlik fotokopisi alınması uygulamasına son verildi.

ANKARA

Kişiler Verileri Koruma Kurulu, otellerde kimlik fotokopilerinin alınması uygulamasına yönelik gelen şikayetleri değerlendirdi.

Kurul, turizm ve otelcilik alanında hizmet veren vergi sorumluları tarafından konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerin kimlik belgesi fotokopisi alınması uygulanmasına son verilmesi yönünde karar aldı.

Alınan karara uymayan şirketlerin veri sorumluları hakkında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında kanunun 18’nici maddesi kapsamında işlem tesis edilecek.

İlgili madde Kurul kararlarını yerine getirmeyenler hakkında 25 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası öngörüyor.

