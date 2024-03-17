1 milyonun geri ödemesi 35 bin TL: Krediyle ev hayal mi oldu?

Konutta kredi faizleri zirvede seyrediyor. Buna rağmen kredili konut alımları da artmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut istatistiklerine göre kredili konut alımı şubat ayında artış gösterdi.

İpotekli konut satışları, şubatta 8 bin 827 olarak gerçekleşirken, ocak ayında bu rakam 5 bin 935 olarak açıklanmıştı. Şubat ayında ipotekli konut satışının toplam konut satışı içerisindeki payı yüzde 9,4 olarak açıklandı.

Kredili konut satışları geçen yılın şubat ayına göre yüzde 49 geriledi. Bu arada kredi faizleri yıllık yüzde 40'a yaklaşmış durumda.

Dar gelirli ev kredisi alamıyor

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanvekili Mustafa Hakan Özelmacıklı, ipotekli satışların adedinde artış olduğunu ancak kullanılan kredi miktarının gerilediğini ifade etti.

Özelmacıklı'ya göre vatandaşlar konut alımlarında eksik kalan kısımları tamamlamak için kredi çektiğini belirtti.

Dar ve orta gelirli kredi ile ev almasının zorlaştığını vurgulayan Özelmacıklı, 1 milyonluk kredinin aylık ödemesinin 35 bin liraya ulaştığına dikkat çekti.

Kira fiyatlarında durum ne?

Gayrimenkulde arzın yetersizliğine dikkat çeken sektör temsilcileri, kira fiyatlarının önümüzdeki yaz aylarında yeniden yükselişe geçebileceğini ifade etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ocak ayında konut sahibi kişilerin yeni alımları için kredi değer oranını yüzde 75 daraltmıştı. Söz konusu karar ile yatırım amaçlı konut alımının yavaşlatılması hedeflenmişti.