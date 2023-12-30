1 Ocak'ta uygulanmaya başlanacak üç yenilik

Konut kiralamalarına 'Airbnb' düzenlemesi

1 Ocak itibarıyla kayıt dışılığı engellemek amacını taşıyan düzenlemeyle konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak. İzin belgesi olmadan konutlarını kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin TL idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Süre sonunda izin belgesi almadan kiralama faaliyetlerini sürdürenlere 500 bin TL idari para cezası kesilecek.

Fiyat listeleri giriş kapısında yer alacak

Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelikle, yılbaşından itibaren tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak.

IMEI numaralarının kayıt düzenlemesi

BTK tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme de yılbaşında yürürlüğe girecek. Buna göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak. Bu hesabın oluşturulması talebi, temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından BTK'nın sağladığı elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek. Ayrıca, BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kayıtlı iken son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl veya 1 Ocak 2024'ten önce kesintisiz 7 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alınmaması durumunda IMEI numaraları kullanıma kapatılacak.