1 yıl ödemesiz, 60 ay vadeli deprem kredisi

Depremden etkilenen 11 ildeki esnaf ve sanatkarların yaralarını sarmak için kullandırılacak deprem kredisinin ayrıntıları belli olmaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu illerdeki esnaf ve işyeri sahiplerine işletme sermayesi ihtiyaçlarına göre kullanıdırılmak üzere finansman desteği sağlanacak çalışmayı tamamladı.

Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar bu destek kredisinden faydalanabilecek.

Esnaf deprem kredisinin koşulları neler?

* Bu bölgelerdeki esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek.

* Kredi faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, kredinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak.

* Ödeme sıklığı, 12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olacak.

* Mevcut kooperatif ortakları için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKK) kefaleti, doğrudan kullandırımlar için banka lehine teminat alınacak.

Kredi 2023 yılı sonuna kadar kullanılabilecek

Kredi paketinin kullandırım koşulları ise şöyle:

* Depremde ağır hasara uğrayan ve 6 Şubat'tan önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarlar faydalanacak.

* Ödemesiz dönemdeki tahakkuk edecek faiz, ödeme tablosu doğrultusunda sonraki yıl taksitlerine bölünerek vade boyunca tahsil edilecek.

* Kredi limiti ilave limit olarak oluşturulacak (şahıs üst limitine dahil olmayacak), böylece kredi limiti engeline takılan esnaf da kullanabilecek.

* Deprem İşyeri Alım veya Destek Kredisi kullanmış esnaf bu krediden faydalanamayacak.

* Deprem nedeniyle faaliyetine ara verenler esnaf da krediden faydalanacak.

* Esnaf ve sanatkarlar odası ve siciline kayıtlı şahıs firmalarına kullandırım yapılacak.

* Kredi paketi 31 Aralık 2023'te sona erecek.