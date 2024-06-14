10 ilde ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama getirildi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması ve ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için kısıtlama kararı verildi.

Buna göre, Ankara'da ağır tonajlı araçların bugün saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-750 ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200'den Kırıkkale istikametine seyirlerine izin verilmeyecek.

Sürücülerin Ankara istikametine seyahatlerde belirtilen tarih aralığına uymaları istendi.

İstanbul

İstanbul'da ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-100, Kuzey Marmara, TEM ve tüm bağlantı yolları ile kentin doğu çıkış yönünde seyretmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı" gereğince, 2024 Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Kamyon, çekici, tır gibi ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O-3 (TEM) ve tüm bağlantı yolları ile kentin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, ağır tonajlı araçların doğu-batı yönünde şehre girmesine yönelik herhangi bir kısıtlama kararı alınmadığı kaydedildi.

İzmir

İzmir Valiliği, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi için ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar O-5 Otoyolu, D-300 ve D-550 kara yolunda seyirlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının, Kurban Bayramı tatili ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması dolayısıyla, vatandaşların trafik yoğunluğundan olumsuz etkilenmemesi için alınan tedbirlere ilişkin bir genelge yayımladığı bildirildi.

Genelgede özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceğinin belirtildiği aktarılan açıklamada, ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının da önlenmesi amacıyla 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, seyirlerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, kısıtlamaya tabi güzergahların, O-5 (Gebze-İzmir) Otoyolu'nda Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-300 kara yolunda Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, D-550 kara yolunda Çanakkale ilinden itibaren olduğu ifade edildi.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir ve dondurulabilir gıdalar ile canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahları kullanabileceği belirtilen açıklamada, zorunluluk hallerinde ise bu araçların ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceği bildirildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemlerin yapılacağı vurgulandı.

Çanakkale

Çanakkale'de, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 14-16 Haziran tarihlerinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların il merkezinden İzmir istikametine geçişleri yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, şehir merkezinden İzmir istikametine geçişlerinin tedbirler kapsamında yasaklandığı belirtildi.

Çanakkale-Ezine ve Ayvacık-Küçükkuyu yollarında depolama alanlarının belirlendiği ifade edilen duyuruda, polis ekiplerince, belirtilen araçların beklemelerine olanak sağlanacağı aktarıldı.

Araçların, Çanakkale-Ezine yolunda Çanakkale Merkez Terminal (D200-01 Devlet Karayolu km 0), Yenimahalle Kapalı Akaryakıt İstasyonu (D550-04 Devlet Karayolu km 22), Sarımsakçı Köprüsü Tır Park Alanında (D550-04 Devlet Karayolu km 41), Ayvacık-Küçükkuyu yolunda ise Hypco Akaryakıt İstasyonu (D550-05 Devlet Karayolu km 10)

Çelik Petrol Ofisi Akaryakıt İstasyonu (D550-05 Devlet Karayolu km 20), Aytemiz Akaryakıt İstasyonunda (D550-05 Devlet Karayolu km 23) bekleyebileceği kaydedildi.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan araçların en az süreyle seyirlerine izin verileceği duyuruldu.

Kastamonu

Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla D-100 kara yolunun Kastamonu sınırlarında kalan bölümünde 14-16 Haziran tarihleri arasında ağır vasıta araçların seyrine kısıtlama getirildiği bildirdi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ve akaryakıt taşıyan araçlar hariç kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, D-100 kara yolunun Kastamonu sınırlarında kalan kısımlarını 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kullanmalarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşacak trafik yoğunluğunun azaltılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda tır, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların D-100 kara yolunun Karabük sınırları içindeki bölümüne bağlanan D-755 kara yolunda arada kalan girişler dahil 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç tıbbi malzeme, posta süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların ana arter haricindeki güzergahlarda zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai şekilde seyirlerine izin verilecektir."

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği kaydedildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bazı tedbir alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Ankara ve İstanbul trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon çekici ve tanker cinsi araçların ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar saat 05.00'e kadar Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-655 kara yollarının Düzce kesimini kullanmasının 47 saat süreyle dururulmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar ve dondurulabilir gıdalar ile canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahları kullanabileceği ifade edilen açıklamada, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde seyirlerine izin verileceği bildirildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi için14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara 47 saatlik seyir yasağı getirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde turizm bölgelerine gidebileceği için taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşacağı kaydedildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla birtakım tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin Antalya ve İzmir istikametinde D-650 ile D-300 kara yollarının Afyonkarahisar kesimindeki seyirlerine 47 saat süreyle izin verilmeyeceği belirtildi.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir ve dondurulabilir gıdalar ile canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahları kullanabileceği ifade edilen açıklamada, zorunluluk hallerinde ise bu araçların ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceği bildirildi.

Kocaeli

Kocaeli'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 2 gün trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayramı tatili ve eğitim öğretim döneminin sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik bazı güzergahlarda tedbir alındı.

Kocaeli ve çevre kentlerde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda 14 Haziran saat 06.00'dan 16 Haziran saat 05.00'e kadar seyir halinde olmaları yasaklandı.

D-100, D-130, D-575, D-595 kara yolları ile Anadolu, Kuzey Marmara ve İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir otoyollarını kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasağın başlayacağı tarih ve saatte seyir halinde olmaları halinde bekleme yapmalarına karar verilen park noktaları şöyle:

"D-100 Ankara'dan geliş Ormanya otoparkı, D-100 İstanbul'dan geliş Hilal petrol tesisleri, D-130 Yalova'dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu, Anadolu Otoyolu Ankara'dan geliş Tepetarla tesisleri, Anadolu Otoyolu İstanbul'dan geliş Doğalhane tesisleri ve Osmangazi Köprüsü'nden geliş Oksijen tesisleri"

Öte yandan tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların, öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.

Sakarya

Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tankerlerin, Anadolu Otoyolu ile D-100 ve D-650 kara yollarının Sakarya kesiminde 2 gün süreyle seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile bayram tatilinin aynı döneme rastlaması dolayısıyla vatandaşların 14-15 Haziran'da özellikle büyükşehirlerden diğer kentlere, turizm bölgelerine gidebileceği belirtildi.

Bu nedenle taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tedbirlerin alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bayram tatili başlangıcında İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, D-100 (İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Ankara kara yolu), D-650 (Sakarya-Bilecik-Kütahya-Afyonkarahisar-Burdur kara yolu), 0-4 (Anadolu Otoyolu) yollarının ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Haziran Cuma saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran Pazar saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara istikametine (arada kalan girişler dahil) seyir yapmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir."