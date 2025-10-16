  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen "change araç" şebekelerine yönelik operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

10 ilde "change araç" şebekelerine yönelik operasyon: 35 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlendiğini belirtti.

"Change araç" şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "2025 yılının 9 ayında 19 ilde 'change araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 495 vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliden 160'ı tutuklandı ve 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı." bilgilerini verdi.

 

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, çeşitli marka-model 495 aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi. Vatandaşlarımızı mağdur eden bu suç şebekelerinin belini kırdık. Bir daha milletimizi dolandırmamaları için bunları takip ediyoruz, her an enselerindeyiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

