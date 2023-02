10 ili vuran depremde zamana karşı yarış!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısın saat 00.40 itibariyle 2 bin 379'a çıktığını açıkladı.

AFAD Genel Müdürü Tatar: 7 bin 840 kişi enkaz altından kurtarıldı

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 316 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 bin 293 kişinin yaralandığını, 7 bin 840 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı.

Depremlerde 2 bin 316 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 293 yaralandığını açıklayan Tatar, 6 bin 217 binanın yıkıldığını belirtti.

Tatar, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Enkazdan sağ kurtulan vatandaşımızın sayısı ise 7 bin 840. Şu ana kadar daha önceki brifingde de belirttiğim gibi bölgeye çok sayıda barınma ve yaşam malzemesi akışı devam ediyor. Bu arada personel ve araç sayısı da çok ciddi miktarda artış gösterdi. Bölgede şu anda 10 bin 176 personel, 10 bin 409 AFAD gönüllüsü ve destek ekipleri, 4 bin 470 Mehmetçiğimiz görev yapmakta. Yani şu anda aktif olarak görev alan arama kurtarma ekibi sayısı yaklaşık 25 bin civarında."

Bölgede 249 araç ve 3 bin 226 iş makinesinin görev yaptığını belirten Tatar, 245 DAK timinin ve 16 özel eğitimli köpeğin de arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını vurguladı.

Tatar, depremin ardından 51 bin 356 kişinin AFAD gönüllüsü olarak sisteme dahil olduğunu, böylece toplam AFAD gönüllü sayısının yaklaşık 680 bine ulaştığını aktardı.

Bir gazetecinin ulaşılamayan yerler olup olmadığına ilişkin sorusuna Tatar, şu yanıtı verdi:

"Nerelerde enkaz olduğu belli, nerelerde yıkılan bina olduğu belli ve bütün buraların hepsine bir şekilde ekipler yönlendirilmiş durumda. Çok geniş bir alan. Bu kadar geniş bir alanda, açıkçası yaklaşık 25 bin civarında arama kurtarma ekibinin olduğu bir alanda, bir anda her yere ulaşmak çok kolay değil. Ama şu anda her yer kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda. Ama halen enkaz olduğu bilinip de oralarda bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerinin başladığı yerler var. Henüz daha yeni yeni başlayan yerler var. Sonuçta şu anda sahadaki her yerde enkazlarla ilgili arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor."

TCG İskenderun gemisi yaralıları Mersin'e taşıyacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Sağlık Bakanı Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini açıkladı.

"Kimi anlamda yüzyılın en büyük depremi olarak değerlendirebileceğimiz depremin olmasına müteakip Silahlı Kuvvetler olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. Bunun ilk adımı olarak da bakanlığımızda bir kriz merkezi oluşturduk ve bütün bölgeye hakim olmak üzere bütün arkadaşlarımızla konuşmak ve koordine etmek üzere çalışmaları sürdümekteyiz.

Bakanlıklarla yapılan ilk çalışmaların sonucunda hava yardımı ihtiyacının doğması üzerine büyük uçaklar dahil 17 uçakla bir hava yardım koridoru oluşturduk. A 400M nakliye uçakları dâhil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara’dan Gaziantep ve Adana’ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor.

Şu ana kadar 73 sorti destek uçuşu gerçekleştirildi. Ayrıca afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için 2 Akıncı TİHA görevlendirildi. Hatay, Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına 8 Doğal Afet Kurtarma Timi, arama kurtarma köpekleriyle beraber katılıyor. Bununla birlikte Kıbrıs’tan da Doğal Afet Yardım Takımı Gaziantep’e intikal etti.”