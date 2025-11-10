10 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı; güncel baraj doluluk, son durum

Mevsimler kurak geçerken Türkiye’de susuzluk tehlikesi de boy göstermeye başladı. Bursa, İstanbul ve İzmir’in yanı sıra birçok ilde barajlardaki doluluk oranı azalırken, İstanbul’un artık 3 aydan az bir suyu kalmış durumda.

Peki 10 Kasım İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Güncel baraj doluluk oranlarını aşağıda sizler için derledik:

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul’da baraj doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İSKİ, 10 Kasım Pazartesi günü İstanbul genel baraj doluluk oranını yüzde 21,87 olarak duyurdu. Yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyelerinde gerileme sürerken, ilçe ve baraj bazlı son durum ise şöyle:

10 Kasım güncel İstanbul baraj doluluk oranları (İSKİ)

- Ömerli Barajı: %17,83

- Darlık Barajı: %32,45

- Elmalı Barajı: %51,77

- Terkos Barajı: %24,79

- Alibey Barajı: %11,74

- Büyükçekmece Barajı: %25,06

- Sazlıdere Barajı: %22,49

- Istrancalar Barajı: %40,41

- Kazandere Barajı: %2,71

- Pabuçdere Barajı: %4,70

İSKİ verilerine göre İstanbul’un toplam baraj doluluk oranı %21,87 seviyesinde. Özellikle Kazandere ve Pabuçdere’de düşük oranlar dikkat çekerken, Elmalı ve Istrancalar barajları görece yüksek doluluk oranlarıyla öne çıkıyor.

Kente düşen yağış miktarının azalması, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve tasarrufun önemini artırıyor.