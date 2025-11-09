10 Kasım resmi tatil mi oldu? 10 Kasım çift mesai mi olacak? soruları kamuda çalışan memurlar ile özel sektörde çalışan işçilerin gündeminde. Çalışanlar 10 Kasım’ın resmi tatil olarak sayılması ve çift mesai almayı dört gözle bekliyor. Buna ilişkin de arama motorlarında konu araştırılıyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ OLDU?

HAYIR. Resmi kaynaklara göre, 10 Kasım 2025 tarihinde Türkiye genelinde resmi bir tatil uygulanmayacaktır.

Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olması nedeniyle tüm ülke çapında saygı duruşu ve anma töreni düzenleniyor. Ancak bu kapsamda devlet kurumları, okullar ve işyerleri için çalışmama hakkı tanıyan bir resmi tatil durumu yok.

MEB kapsamında alınan ara tatil kararı nedeniyle öğrenciler prosedür gereği 10 Kasım Pazartesi günü tatilde olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025‑2026 eğitim‑öğretim yılı çalışma takvimine göre, birinci dönem ara tatili 10‑14 Kasım 2025 tarihleri arasında planlanmıştır.

Bu takvime göre, okullar söz konusu dönemde tatil olacak; ancak tatilin ilgili günün “resmî tatil” kapsamına girmediği, yalnızca ara tatil uygulaması olduğu açıklanmıştır.

Dolayısıyla özel sektör, kamu kurumları ve bankalar için 10 Kasım 2025 günü normal bir çalışma günüdür; mesai uygulanacaktır. Bu durum, anma günlerinin tatil kabul edilip edilmediği yönündeki kafa karışıklıklarını da gidermektedir. Özetle, 10 Kasım bir “tatil günü” değil, anma ve anısına saygı günü olarak geçmekte; kurumlar ihtiyaç duyduğu takdirde iç düzenlemeleriyle farklı uygulamalar yapabilmektedir.

10 KASIM ÇİFT MESAİ Mİ OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da ulusal yas günü olarak anılacak. Bu özel ve anlamlı günde, çalışanların mesai düzeni ve çift mesai uygulamaları konusundaki soruları gündeme geldi.

10 Kasım resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır. Yani okullar, kamu kurumları ve özel sektördeki işyerleri normal çalışma düzeninde faaliyetlerine devam edecektir. Bu durum, kamu çalışanları için ek bir izin hakkı doğurmamakta, dolayısıyla idari izin uygulaması söz konusu olmamaktadır.

Çift mesai uygulaması ise genellikle resmi ve dini bayram tatillerinde veya hafta sonu resmi tatil günlerinde çalışılan durumlarda gündeme gelir. 10 Kasım 2025 Pazartesi gününe denk gelmektedir ve resmi bir tatil olmadığı için, normal bir iş günü olarak değerlendirilecektir.

Bu nedenle, 10 Kasım’da çalışanlar için ekstra bir ücret (çift mesai) ödemesi zorunluluğu bulunmamaktadır. İş Kanunu'na göre, çift mesai ücreti, ancak kanunla belirlenen resmi tatil günlerinde çalışılması halinde ödenir. Özel sektörde işverenin inisiyatifiyle farklı bir düzenleme yapılması mümkün olmakla birlikte, genel kanuni uygulama bu şekildedir. Kurumlar, saat 09:05'te saygı duruşu gibi anma programlarını düzenleyerek normal mesailerine devam edecektir.