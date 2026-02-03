10 kişinin öldüğü Antalya’daki otobüs faciası: Şoför acemi çıktı

Antalya’da bir yolcu otobüsünün devrilmesiyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kazaya karışan otobüsün sürücüsü İzzet Karaağaç’ın, uzun yol şoförlüğüne yalnızca dört gün önce başladığı öğrenildi. Karaağaç’ın daha önce memleketinde şehir içi toplu taşımada otobüs şoförlüğü yaptığı, ancak uzun yol deneyiminin sınırlı olduğu belirtildi. Facianın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, sürücünün çalışma koşulları ve tecrübe durumu da incelemeye alındı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Karaağaç Kütahya'da, Seymen Çınar Sarı Manavgat'ta, Pervin Önal Çorlu'da, Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak Konya'nın Derebucak ilçesinde yan yana son yolculuğuna uğurlandı. Memleketlerine gönderilen diğer cenazelerin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Kaza, 1 Şubat günü saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak, devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti. Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." açıklamasını yaptı.