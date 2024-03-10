10 Mart 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 10 Mart 2024 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 10 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Mart 2024 tarihli ve 32485 sayılı Resmî Gazete detayları…
Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelikler
–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültürel Miras Dijital Belgeleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sanko Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Tebliğler
–– 2023 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Aylarına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Aylarına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2023 Yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Aylarına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
İlân bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri