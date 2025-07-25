  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 10 orman kahramanı burada şehit oldu: İş makinesi bile küle döndü
Takip Et

10 orman kahramanı burada şehit oldu: İş makinesi bile küle döndü

Eskişehir'de orman yangınında alevlerin arasında kalarak 10 kişinin şehit olduğu alan ve aynı yangında şehit olan Eyüp Dereli'nin kullandığı iş makinesinin son hali amatör kamera tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
10 orman kahramanı burada şehit oldu: İş makinesi bile küle döndü
Takip Et

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 kişiyle birlikte alevlerin içinde kalarak şehit olmuştu.

Dün cenaze namazları kılınan şehitler son yolculuklarına uğurlanmıştı.

Eyüp Dereli'nin şehit olmadan dakikalar önce kullandığı iş makinası görüntülendi.

Küle dönen ormanlık alanda adeta demir yığını kalan iş makinasının durumu yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Öte yandan, edinilen bilgilere göre, küle dönen iş makinasının sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldığı öğrenildi.

Gündem
DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gitti
DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na gitti
CHP'den komisyon çıkışı: Peşinen "İçinde oluruz" demiyoruz ama içinde olmadığımız bir süreç meşruiyetini kaybeder
CHP'den komisyon çıkışı: İçinde olmadığımız bir süreç meşruiyetini kaybeder
Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama: 25 şüpheli tutuklandı
Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama: 25 şüpheli tutuklandı
DMM'den kabine değişimi açıklaması: Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız
Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
MHP'li belediye başkanı kazada hayatını kaybetti
MHP'li belediye başkanı kazada hayatını kaybetti