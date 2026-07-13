10 soruda Haluk Levent ve Ahbap dosyası: İddialar, yanıtlar ve süreç

6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü yardım faaliyetleri ve topladığı bağışlarla kamuoyunun gündemine gelen Ahbap Derneği ve Dernek Başkanı Haluk Levent, şimdi kapsamlı bir soruşturmanın odağında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deprem bağışlarının kullanımı, bazı para transferleri ve dernekle bağlantılı mali işlemler mercek altında.

Dosyada Haluk Levent'in yanı sıra Ahbap ile ilişkilendirilen bazı isimler hakkında ağır iddialar yer alıyor.

DW Türkçe'den Alican Uludağ Ahbap soruşturması ile gündeme gelen iddiaları ve yanıtı aranan soruları 10 maddede derledik.

Haluk Levent kimdir, hangi davalarda yargılandı?

Gerçek adı Haluk Acil olan 57 yaşındaki Haluk Levent, Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğdu. 1990'lı yıllarda müzik kariyerine başlayan Levent, Türk rock müziği sanatçısı olarak adından söz ettirdi. "Yollarda Bulurum Seni", "Elfida" ve "Anlasana" gibi şarkılarıyla tanınan Levent, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal yardım çalışmalarıyla da kamuoyunun dikkatini çekti.

Levent, 2017 yılında kurduğu Ahbap Derneği ile özellikle afet dönemlerinde yürütülen yardım kampanyalarıyla öne çıktı. Dernek, deprem ve çeşitli sosyal yardım faaliyetleriyle geniş kitlelere ulaştı.

Ancak Levent, kariyeri boyunca yargılandığı davalarla da gündeme geldi. 1997 yılında karşılıksız çek düzenlemek iddiasıyla tutuklandı ve 9 ay 15 gün hapis yattı.

Levent'in "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlamalarıyla yargılandığı dava 8 yıl sürdü ve 17 Ocak 2018'de İstanbul Bakırköy 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Haluk Levent hakkında her iki suçtan da beraat aldı.

Haluk Levent hakkında son olarak 2025 yılında düzenlendiği belirtilen iki çekin karşılıksız çıkması nedeniyle dava açıldı. İstanbul Anadolu 24'üncü İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, iki ayrı çek yönünden toplam yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Ahbap Derneği nedir, hangi amaçla kuruldu?

Ahbap Derneği, sanatçı Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan ve sosyal dayanışma, yardım ve gönüllülük faaliyetleri yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Dernek özellikle 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından topladığı bağışlar ve yürüttüğü yardım faaliyetleriyle kamuoyunda daha fazla tanındı.

Ahbap Derneği, 42 kentte örgütlendiğini, 65 binden fazla gönüllüsü ve yaklaşık 40 bin bağışçısı bulunduğunu belirtiyor. Dernek ayrıca bugüne kadar 2 bin 700'ün üzerinde yardım desteği sağladığını açıklıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da 2021 yılında "Vakıf İnsan Ödülü"ne layık görüldü.

Ahbap Derneği depremde ne kadar bağış topladı?

Depremlerin ardından Ahbap Derneğinin yaklaşık 3 milyar TL bağış topladığı iddia edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı, kısa bir süre önce, geçtiğimiz haziran ayında kaleme aldığı "Ahbap Çavuş" başlıklı yazısında bu miktarın o dönemdeki döviz kuruyla yaklaşık 158 milyon dolara denk geldiğini, güncel karşılığının ise yaklaşık 7 milyar TL olduğuna dikkat çekmişti.

Altaylı yazısında "Haluk Levent 'kuruş kuruş hesabını vereceğiz' dediği deprem yardımlarını ne yaptı, ben bilmiyorum. Ahbap'ın internet sitesinde bu konu ile ilgili net bir bilgi yok, hesap dökümü yok" ifadelerini kullanmıştı.

Ahbap Derneğinin internet sitesi incelendiğinde gerçekten de toplanan toplam bağış miktarı, bu kaynağın ne kadarının harcandığı ve mevcut mali durumuna ilişkin ayrıntılı bir bilanço bilgisi yer almıyor.

Ahbap deprem bölgesi için ne kadar para harcadı?

Ahbap Derneğinin internet sitesinde, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yardım ve yeniden yapılanma projelerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Bu projeler ve yardımlar için ne kadar para harcandığı bilgisine ise bulunmuyor.

Dernek, deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerin kurulmasına destek vermişti. Derneğin sitesinde yer alan bilgilere göre 17 bin 553 çadır ve 5 bin 150 konteyner depremzedelere ulaştırıldı.

Deprem sonrası süreçte binlerce gıda kolisi, su, yemek, oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri gibi çeşitli yardımların da dağıtıldığı bildirildi. Depremlerin ardından eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla 18 prefabrik okulun kurulmasına katkı sağlandı.

Ahbap ayrıca Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ile Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde çelik konstrüksiyon konut projeleri yürüttü.

Bu kapsamda Nurdağı'nda 196, Battalgazi'de 208 ve Arapgir'de 56 olmak üzere toplam 460 konut tamamlandı. Derneğin açıklamasına göre bu konutlardan yaklaşık bin 840 kişi yararlandı.

Hatay Valiliği ile yapılan protokol kapsamında ise çelik konstrüksiyon okul projeleri hayata geçirildi. Ahbap'ın verdiği bilgilere göre 7 okul ve 1 gençlik merkezi tamamlanarak teslim edildi.

Dört okulun yapımının tamamlandığı ve ruhsat süreçlerinin devam ettiği, dört okulun inşasının ise sürdüğü belirtildi. Bin 43 öğrenciye burs verildiği aktarılıyor.

Ahbap soruşturmasının dayanağı nedir?

Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Soruşturma "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından yürütülüyor.

Soruşturmanın ana dayanağı, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Ahbap'a yapılan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı ve bu paraların bahis faaliyetlerinde kullanıldığı yönünde.

Soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında Dernek Başkanı Haluk Levent'in yanı sıra avukat Ece Güner de bulunuyor.

Levent, Bursa'da yakalandı. Levent'in asistanı Yeliz Kaya daha önce tutuklanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Ahbap'ta arama yaptı, dijital verilere ve evraklara el koydu.

60 milyon dolar: Haluk Levent neyle suçlanıyor?

Soruşturmanın bir numaralı ismi olan Haluk Levent'in 60 milyon dolar olarak açıkladığı ve yurt dışından gelen bazı paraların kaynağına ilişkin soru işaretleri bulunduğu öne sürülüyor.

Savcılığın iddiasına göre, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 990 milyon TL tutarında yasal bahis işlemi yapıldı. Bu miktarın yaklaşık 390 milyon TL'sinin kaybedildiği öne sürüldü.

Savcılık açıklamasında, Haluk Levent'in kişisel banka hesabı kullanamadığı ve geçmişte ticari işlemlerinde karşılıksız çıkan çekleri bulunduğu iddialarına da atıfta bulunularak bu ölçekte bahis oynandığı iddiasının soruşturmadaki şüpheleri artırdığı belirtildi.

Soruşturmada ayrıca dernek hesaplarından yaklaşık 120 milyon TL'nin Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.

Savcılık, Kaya'nın hesaplarının Levent tarafından kullanıldığını öne sürdü. Ayrıca Yeliz Kaya'nın hesaplarına 2024 yılında

Ahbap Derneğine gönderilmek üzere yaklaşık 23 milyon TL aktarıldığı, Kaya'nın dernek üyesi veya çalışanı olmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına bazı taşınmaz işlemlerinde yer aldığı iddia edildi.

Hüseyin Başaran'ın taşınmaz iddiasında ne var?

Soruşturma kapsamında yer alan bir diğer iddia ise Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'a ait. Başaran, Haluk Levent'in "kimsesiz kız çocukları için yurt yapılacağı" vaadiyle kendisinden 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmaz aldığı, ancak bu taşınmazların belirtilen amaçla kullanılmadığı ve bedellerinin ödenmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında ayrıca dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve kişisel hesaplar üzerinden yapılan transferlerle boşaltıldığına ve bazı dernek taşınmazlarının şüpheliler adına kaydedildiğine ilişkin emareler bulunduğu iddia edildi.

Soruşturmada Haluk Levent'in kardeşinin adı da geçiyor.

Savcılık değerlendirmesine göre, Levent'in hesabını kullandığı iddia edilen Yeliz Kaya ile Levent'in kardeşi Berkant Acil arasındaki para hareketleri dikkat çekiyor. Buna göre, Berkant Acil'in hesabına 10 Eylül 2024'te 1,5 milyon dolar (yaklaşık 51 milyon TL) nakit para yatırıldığı ve bu paranın ertesi gün Yeliz Kaya'nın hesabına aktarıldığı öne sürüldü.

Berkant Acil, Şile Belediyesi'ne yönelik operasyonda da tutuklanmıştı.

MASAK raporunda Ahbap'a ilişkin ne var?

MASAK'ın Ahbap soruşturması kapsamında hazırladığı raporda, bazı kişilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı transferler yapıldığı ve bu işlemlerin açıklamaya ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Raporda adı geçen Alper Çelik'in Ahbap Derneği üyesi olduğu, herhangi bir şirket ortaklığı veya yöneticiliğinin bulunmadığı belirtildi.

Zafer Yay'ın ise Ahbap bağlantısının yanı sıra bazı dernek ve şirket kayıtlarının bulunduğu, hakkında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu kullanımı gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtları olduğu aktarıldı.

Geçmişte Ahbap'ta çalıştığı belirtilen Emrah Gödeliner hakkında ise MASAK, yüksek tutarlı para transferleri tespit edildiğini ve daha önce 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında inceleme talebi bulunduğunu kaydetti.

Raporda, bu kişiler arasındaki para transferlerinde "Ahbap faaliyetleri için borç", "Haluk Levent borç para" ve "Ahbap Derneği için borç" gibi açıklamalara rastlandığı belirtildi.

MASAK, söz konusu transferlerin niteliğinin ve Ahbap faaliyetleriyle bağlantısının adli soruşturmayla ortaya çıkarılması gerektiği değerlendirmesini yaptı.

Avukat Ece Güner neden suçlanıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, avukat Ece Güner'in Ahbap çalışanlarıyla ve dernekle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle yaptığı para transferleri de incelemeye alındı.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Güner'in hesaplarından Emrah Gödeliner'in hesaplarına 8 işlemde toplam 47 milyon 904 bin 876 TL, Zafer Yay'ın hesaplarına 3 işlemde toplam 21 milyon 20 bin TL, Yeliz Kaya'nın hesabına ise 1 işlemde 4 milyon 633 bin TL gibi yüksek meblağlar gönderildi.

Buna göre Güner'in hesaplarından çıkan toplam tutarın yaklaşık 73 milyon 557 bin TL olduğu öne sürülüyor.

Dosyada ayrıca Güner'in hesaplarına Emrah Gödeliner'den 13 işlemde toplam 63 milyon 980 bin 950 TL, Yeliz Kaya'dan ise 2 işlemde toplam 10 milyon 800 bin TL para girişi olduğu iddia edildi.

Böylece Güner'in hesaplarına giren toplam tutarın yaklaşık 74 milyon 780 bin TL olduğu, giriş ve çıkışlar arasında yaklaşık 1 milyon 223 bin TL fark bulunduğu belirtildi.

Avukat Ece Güner kimdir, suçlamalara ne diyor?

Ekrem İmamoğlu'nun da hukuk danışmanları arasında yer alan avukat Ece Güner, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent'in avukatlığını hiçbir zaman yapmadığını, bu nedenle herhangi bir vekâlet ücreti almadığını belirtti.

Güner, geçmişte Ahbap'a çok sayıda bağış yaptığını, deprem döneminde de yüksek miktarda bağışta bulunduğunu ifade etti. Haluk Levent ile arasındaki para transferlerinin ise bağış değil, kişisel borç ilişkisi kapsamında olduğunu savundu.

Güner, Levent'e borç olarak verdiği parayı bir yıl sonra geri alabildiğini öne sürdü. "Bağış ayrı, borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım AHBAP'a yapılmıştı ve geri almadım" ifadelerini kullandı.

Güner ayrıca bu süreçten sonra ne Haluk Levent'e ne de AHBAP'a yeniden bağış yaptığını belirterek yaşananların kendisi ve ailesi açısından zor bir dönem olduğunu söyledi.