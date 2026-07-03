10 yaşındaki Alperen'in ölümüne neden olmuştu: Ehliyetsiz ve alkollü sürücüye tahliye

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 6 Nisan'da bisikletiyle ekmek almaya giden 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat'a çarparak ölümüne sebep olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü Cüneyt Bargın’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa verdiği cezayı "takdir indirimiyle" düşürerek tahliye kararı verdi.

Yüzde 100 kusurlu bulundu

Kaza yerinden kaçan sürücü Bargın, olay yerinde düşen araç plakası sayesinde polis tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Hastaneye kaldırılan küçük Alperen’se yoğun bakımdaki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Erzurum Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, hayatını kaybeden Alperen Cellat’ın hiçbir kusurunun olmadığı, sürücü Cüneyt Bargın’ın ise yüzde 100 asli kusurlu bulunduğu belgelendi. Ayrıca olay anında sanığın 2.13 promil alkollü olduğu da tespit edildi.

"Çocuk öldü" uyarısına rağmen durmadı

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.T.G., kaza anında araçta olduklarını belirterek o anları şöyle anlattı:

"Cüneyt aracı çok süratli kullanıyordu. Aniden camın kırılma sesi duydum, telefona baktığım için tam göremeyip “ağaca mı çarptık” dedim. Yanımızdaki arkadaş (H.) 'Abi çocuk öldü' dedi. Dur dememize rağmen durmadı, kaçtı. 100-200 metre gittikten sonra durdu. Arka koltukta oturan arkadaşımız (C.) araçtan inip çocuğa bakmaya gitti, uzaktan bakınca çocuğu göremeyip 'Kalkıp gitmiş' deyince yürüyerek olay yerinden uzaklaştık."

Mahkemeye tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanık Cüneyt Bargın’sa, “Uzun süredir tutukluyum. Mahkemeden tahliyemi talep ederim. Olay nedeni ile üzgünüm. Başka bir diyeceğim yoktur” dedi.

Mahkemeden “iyi hal indirimi” kararı

Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Cellat ailesinin avukatı Timurhan Gür’se davanın "olası kastla öldürme" suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini belirterek görevsizlik talebinde bulundu ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Erzurum 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Cüneyt Bargın’a önce 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ardından, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim sebebi sayarak cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. Mahkeme, tutukluluk süresini göz önüne alarak ehliyetsiz ve alkollü sürücünün tahliyesine hükmetti.

Alperen’in annesi: Adaletin yerini bulmasını istiyorum

Karar sonrası gözyaşları içinde isyan eden anne Özlem Cellat, adaletin yerini bulmadığını belirterek, “Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Verilen cezayı da ben kabul etmiyorum. Benim çocuğum suçsuz, günahsızdı. O alkollü olduğu halde benim çocuğuma gidip vurdu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben ne yaşadıysam Allah ona da aynısını yaşatsın” diye konuştu.