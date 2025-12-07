  1. Ekonomim
10 yaşındaki çocuk gömüldüğü topraktan yaralı olarak çıkarıldı

Hatay'da kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Suriyeli çocuk vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulundu. Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk A.A., gömülü olduğu topraktan yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı, çocuğun bulunması için ailesinin kayıp ihbarının ardından yoğun çalışma yürüttü. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, A.A.’nın dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı çevresine götürüldüğünü tespit etti.

Dayısı gözaltında

Çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu. Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı M.E'nin işlemleri sürüyor.

