10 yıl Kuşadası Belediyesi Başkanlığı yapmıştı... Engin Berberoğlu hayatını kaybetti
Aydın Kuşadası'nın eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Engin Berberoğlu Kuşadası'nda 2 dönem CHP'den seçimlere girerek kazanmış, bir dönem DSP çatısı altında siyaset yapmış en son 2014 seçimlerinde AK Parti'den aday olmuştu.
Kuşadası'nda bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören eski Kuşadası Belediye Başkanı Engin Berberoğlu, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İlçede iki dönem belediye başkanlığı yapan Berberoğlu'nun vefat haberi, başta yakınları olmak üzere Kuşadası'nda üzüntüyle karşılandı. Berberoğlu'nun cenazesinin, pazartesi günü Hanım Cami'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Adalızade Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
- CHP Dönemi: Siyasete ilk olarak CHP çatısı altında başladı. 1977-1980 yılları arasında Kuşadası Belediye Başkan Vekilliği yaptı. Ardından 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında iki dönem Kuşadası Belediye Başkanı olarak görev yaptı.
- DSP Dönemi: Belediye başkanlığı görevlerinin ardından ilerleyen yıllarda (2008 yılında resmi olarak) DSP saflarına katıldı.
- AK Parti Dönemi: Son olarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Kuşadası Belediye Başkan adayı oldu. Bu seçimleri CHP'li rakibinin arkasında tamamladıktan sonra aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.