  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 10 yıldır aranıyordu: Şadan Sakınan yakalandı
Takip Et

10 yıldır aranıyordu: Şadan Sakınan yakalandı

10 yıldır firari olarak aranan ve gri listede yer alan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
10 yıldır aranıyordu: Şadan Sakınan yakalandı
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edildi.

10 yıldır aranıyordu: Şadan Sakınan yakalandı - Resim : 1

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alındı.