10 yıllık şüphe son buluyor: Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor
İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni Etiler'de bir çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmesinin ardından başlayan tartışmalar, bugün nihayete eriyor. Garipoğlu'nun mezarı açılacak ve aile bireyleriyle DNA eşleştirmesi yapılacak.
Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu, yakalanarak tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.
Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddialar üzerine Karabulut ailesinin avukatları "fethi kabir işlemi" talep etmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, taleple ilgili son kararını geçtiğimiz günlerde verdi.
Savcılık, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'nda fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verdi. Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00'de açılacak.
Polis ekipleri, fethi kabir öncesi Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.