100 bin imza yarışında son durum ne? İki günde 237 imza topladı!

13. Cumhurbaşkanı Seçiminde vatandaşlar tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının belirleneceği 100 bin imza süreci ikinci gününde devam ediyor.

'Hangi aday 100 bin imzaya daha önce ulaşacak? 100 bin imzaya ulaşamayan adaylar kimler?' soruları en çok merak edilenler arasında gündemdeki yerini koruyor.

Adaylık yarışında vatandaşlar, il ve ilçe seçim kurullarına başvurarak adaylara destek verebilecek.

Peki son durum nasıl? Adayların bekledikleri destek karşılandı mı?

Muharrem İnce ve Fatih Erbakan için destek imzaları sayısı artıyor. Üçüncü sırada en fazla destek imzası toplayan aday Sinan Oğan.

Diğer adayların destek imzası sayıları 100 bin rakamının hayli altında bulunuyor.

Oy oranını yüzde 25 olarak açıklayan Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, ilk gün sadece 237 imza toplandı.

Başvurusu kabul edilen diğer isimlerin topladığı imza sayıları şöyle:

Muharrem İnce: 33.820

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 32.688

Sinan Oğan: 18.428

Doğu Perinçek: 6.679

Yakup Türkal: 993

Erkan Trükten: 397

İrfan Uzun: 176

Halil Murat Ünver: 119

Hilmi Özden: 60

Davut Turan: 34

Süreç 27 Mart saat 20.00'de sona erecek, 100 bin imzayı bulan aday veya adaylar 13. Cumhurbaşkanı Seçimine girebilecek.