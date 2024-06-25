100 milyarlık miras davasında yeni gelişme: Bilirkişiye hapis cezası

Babası Hacı Şeyhmuz’un tatlıcı dükkânında iş hayatına başlayan Salih Tatlıcı, 1962’de babasını kaybettikten sonra ticaret hayatına İstanbul’da devam etme kararı aldı. Karaköy’de “Tatlıcı” pastanesini açtı. 1980’li yıllarda Türkiye’nin sayılı zenginleri arasına giren Salih Tatlıcı, 2009’da yaşamını yitirdi.

Miras kavgası: 2 eşi ve 4 oğlu davalık oldu

Salih Tatlıcı’nın bıraktığı yaklaşık 3 milyar dolarlık miras, aile bireylerini birbirine düşürdü. Salih Tatlıcı vefatından 3-4 yıl önce mirasının büyük kısmını ikinci eşi Nurten Tatlıcı ile oğlu Uğur Tatlıcı’ya bırakınca Tatlıcı Ailesi mahkemelik oldu.

Salih Tatlıcı’nın ilk eşi Bedriye Tatlıcı’dan olan çocukları Ahmet Tatlıcı, Mehmet Tatlıcı ve Ali Tatlıcı, ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı’ya bırakılan gayrimenkul ve şirket hisseleriyle ilgili İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı’ya miras kalan gayrimenkullerin değerlerinin tespiti için bilirkişi raporu aldırdı.

Bilirkişiye ‘yanlı’ rapor suçlaması

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı, bilirkişi raporundaki bedellerin gerçek değerden çok yüksek olduğunu, bilirkişinin raporunun diğer mirasçılar lehine yanlı olarak düzenlediğini iddia ederek, Mehmet Tatlıcı ve bilirkişi Mehmet Taş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nurten Tatlıcı ve Uğur Tatlıcı’nın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan savcılık, Mehmet Tatlıcı ve Mehmet Taş hakkında İstanbul 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.

Bilirkişiye 5 yıl, Mehmet Tatlıcı’ya 2.5 yıl hapis

İstanbul 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına bilirkişi Mehmet Taş katıldı. Mehmet Tatlıcı ise duruşmaya gelmedi.

Suçlamayı kabul etmeyen Mehmet Taş, “Yüzlerce rapor tanzim ettim. Hukuka aykırılık yapmadım. Üç tane bilirkişi raporu alındı. Yalnız ben yargılanıyorum. Beraatimi talep ederim” dedi.

Mahkeme, Mehmet Tatlıcı’yı ‘yargı görevini yapanı etkileme’ suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bilirkişi Mehmet Taş’a ise ‘gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma’, ‘yargı görevini yapanı etkileme’ suçlarından 5 yıl hapis cezası verildi.